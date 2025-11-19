Im historischen Nordbuffet des Rathauses überreichten Bürgermeister Michael Ludwig, Autor Arno Geiger sowie Vertreterinnen von Wien Energie und der Wiener Städtischen Versicherung die ersten Bücher persönlich an die Besucherinnen. Damit beginnt die traditionelle, stadtweite Verteilaktion: In den kommenden Tagen liegen die Bücher an über 470 Standorten auf – von öffentlichen Einrichtungen über Kulturinstitutionen bis hin zu Partnerbetrieben.

Ein Projekt mit langer Tradition

Seit über zwei Jahrzehnten setzt das echo medienhaus mit „Eine STADT. Ein BUCH.“ ein starkes Zeichen für Literaturförderung, Lesefreude und einen niederschwelligen Zugang zu Büchern für alle Menschen in Wien.

Ein besonderer Dank ging an die langjährigen Partner Wien Energie, die Stadt Wien und die Wiener Städtische.

Arno Geiger: „Man muss über die wichtigsten Dinge schreiben“

Das diesjährige Buch stammt von Arno Geiger, der bei der Präsentation persönliche Einblicke in die Entstehung gab.

Er erzählte, wie die zunehmende Vergesslichkeit seines Vaters um 2010 seine Familie tief bewegt habe:

„Wir wollten gut mit der Situation umgehen, aber vieles war herausfordernd. Ich hatte das Gefühl, ich muss davon erzählen – was mit meinem Vater passiert ist und was es mit uns gemacht hat.“

Mit großer Offenheit sprach Geiger darüber, wie schwer und gleichzeitig wertvoll diese Phase für ihn war – ein Thema, das er literarisch in berührender Klarheit verarbeitet hat.

Bürgermeister Ludwig: „Ein Buch, das uns alle bewegt“

Bürgermeister Michael Ludwig zeigte sich erneut begeistert von der Initiative und dem diesjährigen Werk:

„Es ist die weltweit größte Aktion dieser Art. 100.000 Bücher werden in ganz Wien kostenlos verteilt – darunter in Volkshochschulen, Büchereien und Buchhandlungen.“

Das ausgewählte Buch habe ihn schon bei seinem Erscheinen 2011 tief beeindruckt:

„Arno Geigers Werk behandelt ein Thema, das sehr viele Menschen betrifft und berührt.“

Ein Buch, das zum Lesen einlädt

Für Initiator Helmut Schneider ist die Wahl des diesjährigen Titels ein Glücksgriff:

„Dieses Buch kann Menschen wieder zum Lesen bringen, die vielleicht länger keines in der Hand hatten. Trotz des ernsten Themas – Alzheimer – ist es einfühlsam, klar geschrieben und sogar voller Humor. Ich beneide jede Person, die es noch vor sich hat.“

Kostenlose Bücher in ganz Wien

Die 100.000 Gratisexemplare werden ab sofort in ganz Wien verteilt. Wer eines ergattern möchte, findet die Bücher in den kommenden Tagen an zahlreichen öffentlichen Orten – solange der Vorrat reicht.