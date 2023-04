Einzigartiges Brauprojekt begeistert Jury

Im Haus Atzgersdorf brauen seit 2020 Seniorinnen und Senioren ihr eigenes Bier, das international bekannt gewordene „Oma-/Opa-Bier“. Diese innovative Idee überzeugte nun die Jury der look! Next Generation Business Trophy und sicherte den bierbrauenden Bewohnern den begehrten Preis.

Die Auszeichnung wurde am 24. April im Wiener Hotel Jaz in the City verliehen. Die Jury lobte besonders den innovativen, nachhaltigen und humorvollen Charakter des Projekts, das erfolgreich Brücken zwischen den Generationen baut.

Gratulation an BewohnerInnen und Projektteam

„Das Projekt ist innovativ, nachhaltig, lebensbejahend, humorvoll und baut auf Brücken zwischen den Generationen!“, so die Begründung der Jury unter dem Vorsitz der look!-Chefredakteurin und Herausgeberin Uschi Pöttler-Fellner Den Preis nahmen entgegen: die bierbrauenden Bewohnern Ingeborg Zeller, Helmut Riegerbauer, Rupert Jaksch, Gustav Paier, Projektleiter Christoph Gruber, die Braumeister Günter Wallner und Thomas Ott, der Direktor des Hauses Atzgersdorf Stephan Duursma und natürlich Bereichsleiter des gastronomischen Managements der Häuser zum Leben Robert Guschelbauer.

Herzlichen Glückwunsch und Prost!