Countdown zu den Wiener Festwochen ab 12. Mai

Ein Fest für alle Menschen zelebrieren die Wiener Festwochen am 12. Mai als Auftakt zu fünf Wochen internationaler Theaterkunst und Musik. Das große Open-Air am Rathausplatz soll auch heuer ein Ereignis mit vielen Überraschungen werden, diesmal konzipiert vom Pianisten Hyung-ki Joo. Das Konzert wird über die Bühne am Rathausplatz hinausreichen. Ein visuelles Feuerwerk wird spektakulär auf die Fassade des Rathauses projiziert.

45.000 Tickets werden für die 36 Produktionen der Wiener Festwochen von 12. Mai bis

21. Juni aufgelegt – und damit 10.000 mehr als im Vorjahr. Dass man heuer mehr Sprechtheaterstücke anbiete, habe weniger mit der Vorjahres-Kritik zu tun, als mit einem Lernprozess über die Stadt und ihr Publikum sowie mit der pandemischen Ausnahmesituation der vergangenen Jahre, so der scheidende Intendant Christophe Slagmuylder.