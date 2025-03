Entspannung & Erfrischung: Frühlingsgefühle in der Therme Wien

Mit dem Frühling erwacht nicht nur die Natur, sondern auch die Thermenlandschaft in Wien. Die Therme Wien bietet ab sofort ein facettenreiches Erlebnis: Von erfrischenden Cocktails am Pool über ein innovatives Aqua Board Training bis hin zu einem exklusiven Tagesprogramm – hier verschmelzen Genuss und Aktivität zu einem unvergesslichen Wohlfühlerlebnis.

Die längeren Tage und steigenden Temperaturen laden dazu ein, Körper und Geist in Einklang zu bringen. In der Therme Wien, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, startet der Frühling mit einem Programm, das keine Wünsche offen lässt. Besucher können in entspannter Atmosphäre dem Alltag entfliehen und den neuen Frühling mit allen Sinnen genießen. Ob ein dynamisches Workout im Wasser oder ein ganzer Tag der puren Entspannung – das vielseitige Angebot macht den Thermenbesuch zu einem Highlight der Saison. Innovative Konzepte und traditionelle Wohlfühlmomente gehen hier Hand in Hand und versprechen eine Auszeit, die in Erinnerung bleibt.

Erfrischung am Pool: Cocktails und Genuss im Außenbereich

Sobald die ersten Sonnenstrahlen den Tag erhellen, verlagert sich das Erlebnis in den Außenbereich der Therme Wien. Ein eigens eingerichteter Cocktail-Van serviert saisonale Drinks, die mit erfrischenden Aromen und kreativen Mixen überzeugen. Während Gäste im wärmenden Pool treiben und die sanfte Brise genießen, sorgen die leckeren Frühlingscocktails für einen extra Genussmoment. Die Verbindung von Natur, Wasser und kulinarischem Genuss verleiht dem Ambiente eine besondere Leichtigkeit.

Neu: Aqua Board Training – Balance trifft Work-out

Für alle, die Sport und Spaß im Wasser verbinden möchten, präsentiert sich das neue Aqua Board Training als ideale Wahl. Auf einem schwimmenden Board werden in 30-minütigen Einheiten gezielte Kraft-, Ausdauer- und Koordinationsübungen angeboten. Das Training stärkt nicht nur die tieferliegende Muskulatur, sondern verbessert auch das Gleichgewicht – und das zu einem unschlagbaren Preis von nur 5 Euro pro Person (exkl. Thermeneintritt). Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene finden hier ein abwechslungsreiches und herausforderndes Programm.

Relax! Tagesurlaub – ein exklusives Wohlfühlerlebnis

Wer den Frühling in vollen Zügen genießen möchte, der greift zum Relax! Tagesurlaub. Dieses exklusive Angebot umfasst den Tagesthermeneintritt inklusive Sauna, eine reservierte Relax! Liege in der Lounge sowie einen Gourmetgutschein für die Thermengastronomie im Wert von 15 Euro. Ergänzt wird das Programm durch persönlichen Service und weitere Vergünstigungen, etwa Rabatte auf Massagen und Einkäufe im Thermenshop. Für 99 Euro bietet der Relax! Tagesurlaub ein Rundum-sorglos-Paket, das zum Verweilen und Genießen einlädt.

Thermeneintritt und weitere Angebote können bequem online gebucht werden – so wird der Frühling in der Therme Wien zu einem Erlebnis, das Körper und Seele gleichermaßen erfrischt.