Favoriten: Am Plaudertischerl lässt es sich gut reden

Wer sich mit anderen Menschen aus dem Grätzl in gemütlichem Rahmen austauschen möchte, ist beim Plaudertischerl im GB*Stadtteilbüro, (Quellenstraße 149) genau richtig.

Das neue Jahr ist noch jung, aber in Favoriten lässt man wieder eine “alte” lieb gewonnene Tradition aufleben. Das Plaudertischerl der Gebietsbetreuung (GB*). Im Stadteilbüro in der Quellenstraße 149 kann man in ungezwungener Atmosphäre neue Leute kennenlernen, sich bei Kaffee und Kuchen austauschen und auch mit den Mitarbeitern der GB* fachsimpeln.

Die Gelegenheit dazu gibt es jeden zweiten Mittwoch jeweils von 16 bis 18 Uhr. Die nächsten Treffen finden somit am 12. und 26. Februar statt. Man freut sich über eine Voranmeldung unter sued@gbstern.at. Man kann aber selbstverständlich auch gerne spontan vorbei kommen!