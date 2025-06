Ferienstart in Ostösterreich – und der Stau fährt mit

Die Sommerferien stehen vor der Tür – und mit ihnen beginnt auch der große Reisestrom in Richtung Süden. Am Freitag, 27. Juni, starten Wien, Niederösterreich und das Burgenland in die schulfreie Zeit. Der ÖAMTC rechnet zunächst mit halbwegs entspanntem Verkehrsaufkommen.

Gute Nachrichten für alle, die in den Süden fahren wollen: Die Baustelle auf der A10 Tauern Autobahn zwischen Golling und Werfen ist Geschichte. Nach monatelanger Einspurigkeit kann man hier wieder zweispurig fahren – rechtzeitig zum Ferienbeginn.

Stauhöhepunkt: Mitte Juli bis Mitte August

ÖAMTC-Verkehrsexperte Harald Lasser beruhigt vorerst: „Erfahrungsgemäß starten die Sommerferien mit relativ flüssigem Verkehrsaufkommen.“ Aber: Mit dem Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen am 11. Juli und in Bayern/Baden-Württemberg am 1. August steigen die Staurisiken stark an. Der italienische Feiertag Ferragosto (15. August) verschärft die Lage weiter.

Rund um Wien: Das wird eng

Auch in der Bundeshauptstadt wird’s stellenweise zäh:

Südost-Tangente (A23) : Immer wieder Engstellen durch Baustellen

Ostautobahn (A4) : Zwischen K noten Prater und Schwechat staut es regelmäßig

West-Ost-Achse : Suben – Linz – Steinhäusl – Vösendorf – Schwechat – Nickelsdorf stark befahren

Klassiker unter den Staustrecken

Wer über die klassischen Urlaubsrouten fährt, sollte ebenfalls mehr Zeit einplanen:

Fernpass (B179) und Brenner (A13) in Tirol

Karawanken- und Tauern Autobahn in Kärnten und Salzburg

Pyhrn Autobahn (A9) bei den Mautstellen Bosruck , Gleinalm und rund um Kalwang–Mautern

Großveranstaltungen: Wenn der Verkehr stillsteht

Mehrere Events bringen zusätzlich viele Menschen auf die Straßen – darunter:

Formel 1 Grand Prix in Spielberg (27.–29. Juni)

Electric Love Festival , Salzburgring (3.–5. Juli)

Frequency Festival , St. Pölten (13.–15. August)

Moto GP , Spielberg (15.–17. August)

Ironman , Zell am See (31. August)

Der ÖAMTC empfiehlt: Anreisetage meiden oder früh losfahren.

Strengere Grenzkontrollen nach Deutschland

Seit Juni gelten verschärfte Kontrollen an mehreren Grenzübergängen. Wartezeiten sind vor allem an der A1 bei Walserberg, A8 bei Suben und A12 bei Kiefersfelden möglich. Auch Bahnreisende sind betroffen.

Abfahrtsverbote in Tirol und Salzburg

Wie jedes Jahr gibt es in den Bundesländern wieder Durchfahrtssperren auf Nebenstraßen – vor allem für Urlauber:innen, die den Stau umfahren wollen. Wer sich nicht daran hält, riskiert ein saftiges Bußgeld.

Besser planen mit ÖAMTC

Wer entspannt verreisen möchte, sollte sich vor der Abfahrt informieren. Der ÖAMTC bietet tagesaktuelle Verkehrsmeldungen und Routenplanung unter:

www.oeamtc.at/verkehr

www.oeamtc.at/routenplaner

In der kostenlosen ÖAMTC App: www.oeamtc.at/apps