Den Ermittlern des Landeskriminalamtes Wiens, Außenstelle Nord, gelang ein Schlag gegen einen Drogen-Dealer. Nach intensiven, wochenlangen Observationen wurde eine Wohnung in Favoriten ausgehoben. Gefunden wurden vier Kilo Cannabiskraut, ein Kilo Cannabisharz sowie Bargeld in Höhe von 3.500 Euro.

Dealer festgenommen

Der mutmaßliche Dealer, ein 29-jähriger tunesischer Staatsangehöriger, wurde festgenommen. In der Vernehmung verweigerte er bisher alle Aussagen, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ins Gefängnis verfrachtet.

Verdächtige Szenen

Im Vorfeld der Amtshandlung beobachteten die Ermittler, wie der 29-Jährige Verpackungsmaterial für Cannabis in einem Müllraum eines Mehrparteienhauses im Bezirk Simmering entsorgte. Das Verpackungsmaterial wies eine Füllkapazität von insgesamt 50 bis 100 Kilo auf, so die Ermittler, die davon ausgehen, dass der Dealer Drogen im größeren Stil verkauft haben dürfte.