Mit einem starken Juni startete das Florian-Berndl-Bad heuer in die Sommersaison. Vor allem an den Wochenenden strömten die Gäste in Scharen: Über 7.000 Besucherinnen und Besucher genossen Sonne, Wasser und Freizeitspaß – ein Ergebnis, das fast an Rekordwerte heranreichte.

Durchwachsener Juli, aber große Begeisterung

Der Juli zeigte sich wettertechnisch von seiner launischen Seite. Trotz wechselhafter Bedingungen konnte das Bad mit neuen Attraktionen punkten. Besonders beliebt: das überdimensionale „Mensch ärgere dich nicht“-Spiel, das bei Groß und Klein für gute Laune sorgte.

Aufregung um verbrannte Liegewiese – Entwarnung durch Experten

Für Schlagzeilen sorgte im Sommer ein Vorfall rund um eine verbrannte Liegewiese. Die Verantwortlichen reagierten sofort und zogen die AGES sowie unabhängige Expertinnen und Experten hinzu. Die Entwarnung folgte rasch: Zu keinem Zeitpunkt bestand eine gesundheitliche Gefahr für Badegäste. Der offizielle Bericht der AGES bestätigte dies eindeutig.

Blick nach vorne: Winterzauber im Florian-Berndl-Bad

Kaum ist die Badesaison vorbei, laufen schon die Vorbereitungen für den Winter auf Hochtouren. Geplant sind Verbesserungen in der beliebten Saunalandschaft, außerdem wird der Eislaufplatz bereits vorbereitet – ein Highlight, das jedes Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher anzieht.