Wissenschaft muss nicht trocken sein! Im Vista Science Experience Center in Klosterneuburg verbinden sich Neugier, Spielfreude und echtes Forschergefühl zu einem Erlebnis. Kinder und Eltern können hier gemeinsam staunen, ausprobieren und verstehen lernen, wie Wissenschaft wirklich funktioniert. Direkt am Campus des renommierten Institute of Science and Technology Austria (ISTA) gelegen, ist das Center ein lebendiger Ort, an dem Forschung und Wissenschaft greifbar und verständlich wird. Ein Ausflugstipp für Familien!

„Science in the Making“: Ausstellung, die Fragen beantwortet

In der interaktiven Ausstellung „Science in the Making – Wie entsteht das Wissen von morgen?“ taucht ihr gemeinsam in die spannende Welt der Forschung ein. Auf über 500 m² enträtselt ihr mit euren Kindern, wie aus einer Idee echte Wissenschaft wird – von Klimaforschung über künstliche Intelligenz bis hin zu Quantenphysik. Mit Science Mediators an eurer Seite oder auf eigene Faust entdeckt ihr Experimentierstationen, echte Labor-Objekte und Geschichten aus dem Forschungsalltag. Tipp: Für Kinder ab circa 9 Jahren geeignet (Begleitung für Jüngere notwendig). Die Tour dauert etwa 1 bis 1,5 Stunden und ist ein Highlight an grauen Ferientagen!

Workshops und interaktive Erlebnisse für kleine Forscher

Wenn der Forschergeist noch aktiver werden soll, bietet das Vista Science Experience Center spannende Workshops für verschiedene Altersgruppen – perfekt für Feriengestaltung und experimentelles Lernen.

Hello Science – Weltklasseforschung erleben: Interaktive Campus- und Ausstellungs-Tour für junge Forscher. Termine z. B. 6. Jänner & 17. Jänner 2026.

Roboter bauen und programmieren (8–12 Jahre): Baue deinen eigenen Lego Mindstorms-Roboter und meistere Hindernisparcours. Terminiert im Januar 2026 – Anmeldung bis 6. Jänner!

Das Unsichtbare sehen – Wissenschaft verstehen (9–12 Jahre): Verborgene Phänomene entdecken wie echte Forschende.

Bausteine des Lebens (7–10 Jahre): Spiele und Experimente zur DNA und Evolution.

Die große Knochenjagd (7–10 Jahre): Werde Paläontologe und entschlüssle Dinosaurier-Funde spielerisch.

Noch mehr: Touren, Coffee Lab und Familien-Momente

Neben Ausstellung und Workshops bietet das Center auch Inside ISTA-Touren (ab 12 Jahren) – ein Blick hinter die Kulissen des Forschungsalltags – sowie Kuratoren-Führungen für ältere Jugendliche und Erwachsene. Zwischendurch lädt das Vista Coffee Lab zum Verschnaufen, Austauschen und Pläneschmieden ein, denn Forschen macht hungrig und durstig. Hier wird aus einer Kaffeepause schnell ein Gesprächsthema über Sterne, Roboter oder Gentechnik!

Tipp: Wer bei der Vista Christmas Science Show am 18.12.2025 vor Ort nicht dabei sein kann, kann auf YouTube die die Show nachträglich ansehen: www.youtube.com/@vista.science

Alle Angebote sind grundsätzlich kostenlos, aber eine vorherige Anmeldung ist notwendig.

Programm, Termine und Anmeldungsmöglichkeiten: www.vistascience.at