Hietzing ist im Verhältnis zu seiner Fläche der grünste Bezirk Wiens. Weit über 50 % des 13. Bezirks bestehen aus Grünflächen. Doch wo viel Wald und Wiese, wartet auch viel Arbeit, denn auch unsere Mutter Natur will gepflegt sein. Gemeinsam mit Naturpädagogen des Biosphärenpark Wienerwald machten sich daher 154 Schüler aus dem 13. Bezirk auf um dieser wichtigen Aufgabe nachzukommen. Unter fachkundiger Anleitung schnitten die Kinder mit Garten- und Astscheren aufkommende Gebüsche zurück, um das Zuwachsen der Wiesenflächen zu verhindern. Dabei gab es auch einiges zu entdecken: Spinnen, Käfer, Raupen und sogar die faszinierende Gottesanbeterin konnten aus nächster Nähe beobachtet werden.

„Der Einsatz der Hietzinger Schülerinnen und Schüler für den Naturschutz und den Biosphärenpark verdient große Anerkennung. Dass junge Menschen bereit sind, Verantwortung für unsere Umwelt zu übernehmen, ist ein wichtiges Signal für die Zukunft des Hörndlwalds und unseres Bezirks. Als Biosphärenpark-Partnerbezirk freut es mich besonders, solche Initiativen unterstützen zu dürfen. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die diese wertvolle Erfahrung möglich machen“, so Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl.

“Ausgezeichnete” Arbeit

Als Dank für die gute Arbeit und Anerkennung für ihren Beitrag zum Naturschutz, erhielten die Klassen eine Urkunde sowie jeder Schüler einen Button mit einer Tierart, die von den Pflegemaßnahmen profitiert. „Es ist jedes Jahr aufs Neue schön zu sehen, wie begeistert sich die SchülerInnen mit dem Thema auseinandersetzen und mit großem Einsatz selbst zum Schutz der Artenvielfalt im UNESCO Biosphärenpark Wienerwald beitragen“, freut sich Biosphärenpark Direktor DI Andreas Weiß über das Engagement der jungen Helfer.

Die Landschaftspflegeeinsätze fanden im Rahmen des Projekts „Erhaltung und Förderung der Biodiversität im Wiener Teil des BPWW“ statt und werden vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes sowie dem Land Wien gefördert.