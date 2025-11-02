In Sachen Kulturangebot ist der Alsergrund grundsätzlich sehr gut aufgestellt – auch für frankophile Bewohner:innen. So gibt es im November gleich mehrere Events, die kulturell begeistern.

Französischer Filmabend

Am 3. November lädt das Studio Molière, wie jedes Monat, zum Filmabend. Diesmal wird vom Institut français d’Autriche der Dokumentarfilm “Nous” von Alice Diop gezeigt. Die Handlung: Der Film folgt der Linie der RER B, die sich von Norden nach Süden durch die Region zieht – und wird zu einer Reise durch jene schwer zu fassenden Orte, die man Vororte nennt. Auf ihrem Weg trifft die Filmemacherin eine Reinigungskraft in Roissy, einen Schrotthändler in Le Bourget, eine Krankenschwester in Drancy, einen Schriftsteller in Gif-sur-Yvette und einen Teilnehmer einer Hetzjagd im Vallée de Chevreuse. Mit jeder Begegnung rückt sie näher an den Ort ihrer Kindheit. Aus all diesen Geschichten entsteht ein gemeinsames Bild – ein mögliches “Wir”.

Im Anschluss an die Filmvorführung findet ein Austausch mit der Kuratorin des Abends, der französisch-österreichischen Regisseurin Cordula Rieger statt.

“Nous” im Studio Molière

3. November, 18.30 Uhr, Eintritt frei!

Anmeldung hier!

Sprache: Originalversion mit deutschen Untertiteln

9., Liechtensteinstraße 37A

Lesung in der Buchandlung List

Am 5. November liest die französische Schriftstellerin Clara Arnaud in der Buchhandlung List aus ihrem Buch “Im Tal der Bärin” – und bietet dabei einen Einblick in das Moderne Hirtenleben: Der Schäfer Gaspard bereitet sich in den Pyrenäen auf die Rückkehr zur Sommerweide vor, während ihn die Erinnerung an einen tragischen Unfall verfolgt. Zur selben Zeit untersucht die junge Ethologin Alma im Zentrum für Biodiversität das Verhalten der Bären, um Wege für ein besseres Zusammenleben von Mensch und Tier zu finden. In den Bergen kreuzen sich ihre Wege – und die Angriffe einer Bärin stellt beide vor unerwartete Prüfungen.

“Im Tal der Bärin” im List

5. November, 19.30 Uhr, Eintritt frei!

Anmeldung hier!

Sprache: Französisch & Deutsch

9., Porzellangasse 36