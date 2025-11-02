„Kunst.Platz.Simmering“ bringt zeitgenössische Kunst nach Simmering und lädt zum Staunen und Entdecken ein. Malerei, Grafik und Installationen eröffnen neue Perspektiven auf kreatives Schaffen. Die St. Lukas Gilde Wien schafft dabei Raum für Begegnung und Austausch.

Einladung an alle Sinne

Ein Museumsabend voller Farben, Klänge und Begegnungen erwartet die Besucher: im Bezirksmuseum Simmering. Wenn Museumsleiterin Petra Leban zur Begrüßung bittet und Brigitte Neichl, Präsidentin der ARGE Wiener Bezirksmuseen, die Ausstellung feierlich eröffnet, steht der Enkplatz ganz im Zeichen der Kunst. Mit dabei: die renommierte St. Lukas Gilde Wien, die seit Jahrzehnten künstlerisches Schaffen in der Hauptstadt prägt. Unter der Leitung von Josef Kovacs präsentieren sich 13 Künstlerinnen und Künstler – von Alma-Maria Aigner bis Winfried Sonnleithner – mit einem breiten Spektrum an Malerei, Grafik und zeitgenössischer Kunst. Als Gastausstellerin ist Anna Pesek vertreten.

Kunst, Klang und Poesie

Ein besonderer Höhepunkt des Abends: das erstmals im Museum erklingende Förster-Pianino. Es ist eine jüngst erhaltene Sachspende, die von Josef Kovacs selbst zum Leben erweckt wird. Zwischen den musikalischen Momenten liest die Simmeringer Autorin Naomi Kalwil aus eigenen Texten – eine literarische Ergänzung, die den Abend zu einem multisensorischen Erlebnis macht. Diese Verbindung von visueller und auditiver Kunst zeigt, wie lebendig und vielfältig das kulturelle Leben in Simmering ist. Damit wird das Museum ein Ort, an dem Kunst nicht nur ausgestellt, sondern auch erlebt wird.

Kultur und Nachbarschaft

Die Ausstellung „Kunst.Platz.Simmering“ läuft bis 30. Jänner 2026 und ist bei freiem Eintritt zugänglich. Geöffnet ist das Bezirksmuseum jeden Freitag von 14 bis 17 Uhr sowie am zweiten und vierten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr. Ein kleines Buffet bei der Vernissage sorgt zudem für kulinarische Begegnungen. Das ist ganz im Sinne des Gemeinschaftsgedankens, den die St. Lukas Gilde seit jeher pflegt. So wird das Bezirksmuseum Simmering auch heuer wieder zu einem Ort der Inspiration und beweist einmal mehr, dass Kunst und Nachbarschaft in Wien Hand in Hand gehen.

„Kunst.Platz.Simmering“’

7. November 2025, 17 Uhr (Vernissage) bis 30. Jänner 2026

Bezirksmuseum Simmering

Enkplatz 2, 1110 Wien

Eintritt frei!

Mehr Infos:

Bezirksmuseum Simmering

St. Lukas Gilde