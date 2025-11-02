Die Wiener Lichtblicke 2025 machen auch in Landstraße Station. Unter der Leitung erfahrener Guides tauchen Besucher in eine faszinierende Mischung aus Kunst, Geschichte und demokratischer Teilhabe ein. Treffpunkt ist das Heeresgeschichtliche Museum, von hier aus beginnt eine etwa 90-minütige Tour durch verborgene Orte, die nun im Lichtkunstglanz erstrahlen.

Temporäre Lichtkunst mitten in Landstraße

Die Licht&Schatten-Touren bieten eine einzigartige Gelegenheit, bekannte Nachbarschaften neu zu entdecken. In der Landstraße sind die Teilnehmer dabei, wenn der sich öffentlicher Räume durch Lichtprojektionen von internationalen Künstlern transformiert. Mit Hilfe von Diachromen – speziellen Lichtgrafik-Filtern – können Besucher selbst Motive auswählen, Projektoren bedienen und die Lichtkunst aktiv mitgestalten. Das Ergebnis: eine temporäre, partizipative Lichtinstallation, die die Umgebung in neuem Glanz zeigt.

Kunst & Demokratie: Teilhabe erleben

Die Touren der Wiener Lichtblicke 2025 verbinden künstlerisches Erlebnis mit gesellschaftlicher Reflexion. Teilnehmer können ihre Eindrücke in Befragungen teilen, die von der Veranstaltungsleitung wissenschaftlich ausgewertet werden. Die Initiatorin Victoria Coeln betont: „Licht und Kunst schaffen die Möglichkeit, Selbstwirksamkeit mit anderen zu erleben. Alle können an Kunst teilhaben und die Kraft erleben, die sich im Licht des gemeinsamen Tuns entfaltet.“ Die Tour in Landstraße macht so demokratische Teilhabe greifbar und eröffnet spannende Diskussionen über Kunst im öffentlichen Raum.

Historische Spuren im Lichte entdecken

Neben der künstlerischen Dimension bietet die Tour tiefe Einblicke in die Zeitgeschichte. Versteckte Orte und historische Spuren – von der Besatzungszeit bis zu Staatsjubiläen – werden lebendig. Auch der lange Weg zum Frauenwahlrecht, von der Revolution 1848 bis zur Durchsetzung 1918, ist dabei anschaulich erzählt. So wird die Nachbarschaft plötzlich zu einem lebendigen historischen Raum, der im Zusammenspiel mit der Lichtkunst neue Perspektiven eröffnet.

Die Tour in Landstraße findet am Freitag, 7. November 2025, um 17.30 Uhr statt. Treffpunkt ist das Heeresgeschichtliche Museum. Dauer: etwa 90 Minuten. Die Teilnahme ist kostenfrei, barrierefrei und bei jedem Wetter möglich. Mitmachen kann jede:r, die/der sich für Kunst und Geschichte interessiert; die Befragungen richten sich an Personen ab 16 Jahren.

Anmeldung erforderlich: www.wienerlichtblicke.at/programm-2025