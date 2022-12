Frauen-Notruf auch in den Feiertagen erreichbar

Idyllische Weihnachten wünscht sich jeder, doch leider sieht die Realität manchmal anders aus. Auch zu Weihnachten sind Frauen von Gewalt in der Familie betroffen. Der Frauennotruf ist stets erreichbar.

„Die Mitarbeiterinnen des Frauennotrufs sind auch zu Weihnachten – und an allen Feiertagen – rund um die Uhr für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, da. Es ist wichtig, dass Frauen, die Hilfe brauchen, diese möglichst schnell und unbürokratisch bekommen. Die Stadt Wien ist für Frauen in Notsituationen da“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

24 Stunden erreichbar

Mit dem Sujet „Oft ist Hilfe nur einen Anruf entfernt“ auf City Lights macht die Stadt Wien über die Feiertage auf den Frauennotruf aufmerksam. Der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien ist unter 01/71719 rund um die Uhr erreichbar, E-Mail-Beratung gibt es unter frauennotruf@wien.at. Weitere Informationen findet man unter www.frauennotruf.wien.at.