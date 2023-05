Frühjahrsputzaktion: Schüler aus Liesing räumen auf

Ausgestattet mit Warnwesten, Handschuhen und Müllsäcken, die von der MA48 zur Verfügung gestellt wurden, waren in der Frühjahrsputzwoche insgesamt 45 Schüler der ersten und vierten Klasse der GTVS ALTERLAA in Liesing zum Müllsammeln in der Schulumgebung und rund um den Robinson-Spielplatz unterwegs.

Die Freizeitpädagoginnen Irene Obetzhofer und Zana Mateljic nutzten den Freizeitteil, um gemeinsam mit den Kindern den Themenkreis „Müll – Trennung – Entsorgung – Wiederverwertung“ ergänzend zum Sachunterricht in der Klasse zu vertiefen. „Da das Thema Müll gerade von den Klassenlehrerinnen durchgenommen wurde, war der Zeitpunkt des Wiener Frühjahrsputzes ideal für unsere Aktion“, schildert Obetzhofer. „Bevor wir uns auf den Weg zum Müllsammeln machten, bereiteten wir das Thema mit den beiden Klassen nochmals spielerisch mit Miniatur- Müllsammelbehältern auf und gestalteten mit ihnen ein Mülltrenn-Plakat, das jetzt gut sichtbar im Schulgang hängt.“

Saubere Sache

Schulleiter Claus Großkopf begrüßt die Initiative der engagierten Freizeitpädagoginnen: „Für mich sind Aktivitäten dieser Art genau das, wo FreizeitpädagogInnen lehrplanbezogen mit den LehrerInnen zusammenarbeiten können, indem sie Bezug zu übergreifenden erzieherischen und gesellschaftlich relevanten Themen herstellen und diese vertiefen.“

Und was sagen die SchülerInnen dazu? Nun, die hatten zum größten Teil Spaß an der Sache, waren zwar nicht immer bei der Sache aber fanden schlussendlich die eine oder andere interessante Sache. Die Müll-Ausbeute war überraschenderweise gar nicht sehr groß, möglicherweise weil bereits Anrainer des Wohnparks Alterlaa fleißig beim Frühjahrsputz mitgemacht hatten.