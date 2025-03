Füchse als Vorhut auf eine tolle Tschauner-Saison

In einem geheimen Eckerl der Tschauner-Bühne in Ottakring ist eine Fuchs-Familie versteckt. Sie blüht und gedeiht. Wie auch das Programm der großartigen Stegreif-Bühne in der Maroltingergasse.

„Gemma Tschaunern“ hat sich offenbar die Fuchs-Familie gedacht – und sich häuslich in den Gebäuden rund um die Ottakringer Maroltingergasse 43 niedergelassen. Aber nur vorübergehend, wenn es so ruhig wie jetzt ist – denn derzeit wird vorwiegend geprobt und die neue Spielzeit vorbereitet.

Kartenvorverkauf startet bald

Die Fans der letzten Stegreifbühne Europas, ihres Zeichen sogar Weltkulturerbe, müssen nicht mehr lange warten, um die Karten für die Saison zu ergattern. Am 1. April beginnt der große Kartenvorverkauf, wobei einige Highlights schon verraten werden können. Gewaltige Schlagerrevuen wie “Komm ein bisschen mit nach Italien”, “Im grauen Rössl” oder “Die Tschauners” wird es ebenso geben wie die Stegreif-Klassiker “Therapie zwecklos”, “Tatort Gartenzaun” oder “Das Freudenhaus vom Liebhartsthal”.

Sponsoren & Unterstützer gesucht

Obwohl die einzigartige Kulturinstitution nicht schlecht dasteht und auf eine tolle Auslastung bis zu 80 % verweisen kann, werden noch Sponsoren und Unterstützer gesucht. Werbe- und Kooperationsmöglichkeiten hat das modernisierte Freilufttheater mit Schiebedach und gemütlicher Gastro (Knacker, Brezel, Würstel, G’spritzter, Bier) mehr als genug.

Kontakte, erste Programm-Auszüge und Infos online unter: Tschauner