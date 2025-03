Landstraße: 60 Jahre Liebe und Zusammenhalt

Marianne und Walter Senftleben haben gemeinsam Höhen und Tiefen des Lebens durchschritten. Nun durfte das Paar aus der Landstraße ein außergewöhnliches Jubiläum feiern: seine diamantene Hochzeit, 60 Jahre im Zeichen der Liebe.

Seit 60 Jahren sind die Landstraßer Bewohner verheiratet und blicken auf eine lange Zeit voller Liebe, Vertrauen und gemeinsamer Erinnerungen zurück. In all den Jahren haben sie viele Herausforderungen gemeistert, sich gegenseitig unterstützt und füreinander da gewesen. Ob berufliche Veränderungen, familiäre Ereignisse oder persönliche Meilensteine – stets standen sie Seite an Seite und stärkten sich den Rücken. Ihre Ehe ist geprägt von Respekt, Verständnis und unzähligen schönen Momenten, die sie gemeinsam erlebt haben.

Ehrengabe der Stadt Wien wurde von Bezirks-Chef überreicht

Solche besonderen Jubiläen erinnern daran, wie wertvoll gemeinsame Zeit ist und dass wahre Liebe alle Herausforderungen des Lebens überdauert. Zu diesem feierlichen Anlass überbrachte Bezirksvorsteher Erich Hohenberger den Eheleuten eine besondere Ehrengabe. Mit herzlichen Worten gratulierte er Marianne und Walter Senftleben und wünschte ihnen weiterhin viel Glück, Gesundheit und viele weitere gemeinsame Jahre.

Eine Liebe und Partnerschaft, die heute lange zu suchen ist

Die diamantene Hochzeit ist ein seltenes Ereignis und ein Beweis für tiefe Verbundenheit und Beständigkeit. In einer schnelllebigen Zeit ist eine 60-jährige Ehe ein beeindruckendes Zeichen für Liebe und Zusammenhalt. Auch die Familie der beiden ließ es sich nicht nehmen, das Jubelpaar hochleben zu lassen. Bei einer liebevoll organisierten Feier wurden zahlreiche Anekdoten aus den vergangenen Jahrzehnten erzählt. Alte Fotoalben wurden durchgeblättert, Erinnerungen ausgetauscht und herzliche Glückwünsche ausgesprochen.

