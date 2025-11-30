Glitzernde Lichter, der Duft von frisch gebackenen Keksen in der Luft, viele Leckerlis und Streicheleinheiten für den besten Freund des Menschen und Hundeschwänze, die im Takt zu Weihnachtsliedern fröhlich wedeln. So stellt sich Hund das perfekte Weihnachtsfest vor. Wer seinem Vierbeiner schöne Wuffnachten bescheren möchte, ist im historischen Schloss Neugebäude im Dezember richtig. Hier treffen Hundeliebe, Adventstimmung und jede Menge tierischer Überraschungen beim Hundeadvent Wien aufeinander. Hund an der Leine? Selbstverständlich willkommen!

Trends & Schick für Frau und Herr Hund

Rund 50 Aussteller präsentieren alles, was das Hundeherz begehrt: handgefertigte Halsbänder, kuschelige Decken, gesunde Leckerlis, kreative Geschenkideen und noch viel mehr. Highlights sind GiBiKiTau, Pfotenfreude e.U., Jennifer Nagy mit Hundefotografie, Phino Dogs mit Schnüffelteppichen und Infinity Pet mit Pflegeöl für glänzendes Fell. Lernen Sie von Experten vor Ort rund Wissenswertes rund um Hundetraining, Ernährung und Gesundheit Ihres vierbeinigen Lieblings. Tipps und Tricks für den Alltag und zu Mantrailing oder Geruchsarbeit gibt es inklusive.

Kulinarik & Aktionen für Zwei- und Vierbeiner

Im Schloss und Schlosshof duftet es nach Punsch, Gebäck und herzhaften Snacks. Natürlich kommen auch die Hunde nicht zu kurz: artgerechte Leckerlis und Kausnacks stehen bereit. Professionelle Fotos im weihnachtlichen Set, Sofortdruck, Workshops und Mitmachaktionen – all das sorgt für strahlende Gesichter bei Zweibeinern und fröhliches Gebell bei den Vierbeinern. Der Hundeadvent Wien im Schloss Neugebäude ist ein Herzensereignis für alle, die Hunde lieben. Genießen Sie gemeinsam mit Ihrem felligen Liebling einen erlebnisreicher Tag!

Hundeadvent Wien

12.-14. Dezember 2025

Öffnungszeiten: Fr., 15-19 Uhr I Sa., 10-19 Uhr I So., 10-18 Uhr

Eintritt frei!

Information: www.haustiermesse.info/hundeadvent