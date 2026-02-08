Fix ist, dass die Polizei am 15. Februar alle Hände voll zu tun haben wird. Denn nach eineinhalb Jahren und dem freiwilligen Verzicht von jeweils zwei Auswärtsderbys mit Fans ist es soweit: Die Vereinbarung endet. Gästefans sind möglich. Das heißt, dass die Auswärts-Tribüne in der Favoritner Generali-Arena mit grün-weißen Fans voll sein wird.

Not gegen Elend

Die hoffentlich ihren Frust nicht am Lokalrivalen auslassen. Denn nach der Pleiten- und Pannen-Serie inklusive Kündigung von Trainer Stöger hat es unter dem neuen Jung-Trainer Hoff Thorup keine Verbesserung gegeben, wie das peinliche 0:3 im Cup gegen Ried bewiesen hat. Wenn das Derby fulminant in die Hose geht, dann ist wohl wieder Feuer am Hütteldorfer Dach.

Machtkampf in Violett

Wobei auch die Situation bei den Veilchen nicht rosig ist. Im Europacup und im ÖFB-Cup ist man gleich ausgeschieden, in der Liga gibt es ein Auf und Ab. Wobei die Schlagzeilen meistens den internen Wickeln gehören – am Verteilerkreis läuft ein veritabler Machtkampf, bei dem Manager Jürgen Werner mittendrin ist. Also ebenso eine explosive Stimmung mit Fans, die nur den Kopf schütteln können …

Die Daten: 348. Wiener Fußball-Derby: 15. Februar, 17 Uhr, Generali-Arena, 10. Bezirk.