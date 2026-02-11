Der Valentinstag bleibt für die Wiener ein wichtiger Anlass, um Zuneigung zu zeigen – und für den Handel ein bedeutender Umsatzbringer. Laut einer aktuellen Umfrage planen zwei Drittel (66 %), zum Valentinstag ein Geschenk zu kaufen. Damit ist die Kaufintention gegenüber dem Vorjahr (56 %) gestiegen.

50 Millionen Euro

Im Durchschnitt werden 60 Euro pro Person für Valentinstagsgeschenke ausgegeben – das sind zehn Euro mehr als im Vorjahr. Insgesamt belaufen sich die Gesamtausgaben auf rund 50 Millionen Euro. Wobei der Partner im Mittelpunkt stehen: Acht von zehn Männern und sieben von zehn Frauen überreichen ihrer besseren Hälfte ein Präsent.

Blumen am beliebtesten

Blumen und Pflanzen bleiben das beliebteste Geschenk: 40 % der Schenkenden greifen zu floralen Aufmerksamkeiten. Dahinter folgen Süßigkeiten, Schokolade und Pralinen (37 %), Gutscheine für Restaurantbesuche (31 %) sowie Parfums und Kosmetikprodukte (23 %). Und auch erfreulich: 77 % erledigen ihren Valentinstagseinkauf im stationären Handel, nur 34 % bestellen online.