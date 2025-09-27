Auf geht’s in die diesjährige Gansl-Saison mit einer Neuauflage der stadtbekannten “Gans to Go” aus dem Restaurant “Béla Béla” im Hotel Steigenberger im 1. Bezirk.

Vom 17. Oktober 2025 bis zum 31. Dezember 2025 liefern Küchenchef Marcus Bauer und sein Team das traditionelle Gansl-Essen nach Hause, ins Büro oder auf die Firmenfeier. Mit dabei ist eine knusprig gebratene Gans sowie als klassische Beilagen aus Omas Kochbuch ein fruchtiges Apfelrotkraut mit glacierten Maroni und Grapefruitfilets, hausgemachte Erdäpfelknödel mit Butterbrösel und ordentlich Gansl-Sauce.

Das »Gans to Go«-Paket gibt es ab vier Personen für 160 Euro zuzüglich Liefergebühren oder zur Selbstabholung.

Zur Gansl-Saison ab dem 17. Oktober 2025 gibt es auch in diesem Jahr wieder eine spezielle Gansl-Karte, auf der sich heiß geliebte Klassiker, wie Béla Bélas Ganslconsommé mit Bröselknödel, eine geräucherte Barbarie-Entenbrust mit herbstlichen Blattsalaten, Trauben, Nüssen und Preiselbeeren und die sous-vide gebratene Ganslkeule mit Rotkraut, Maroni, Erdäpfelknödel, Mandarinen und Jus wiederfinden. Zum Dessert lockt ein warmer Bratapfel mit Preiselbeeren, Nuss, Marzipan und Vanillesauce.

Tischreservierungen und »Gans to Go«-Bestellungen mit einer Vorbestellzeit von 48 Stunden werden ab sofort und sehr gerne unter +43 1 534 04 oder per E-Mail an belabela@steigenberger.com entgegengenommen.

Weitere Infos unter www.belabela.at