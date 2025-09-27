Nun geht es noch einen Schritt weiter: Der internationale Profikoch Gerhard Brugger lässt in der originalen Wohnstätte Mozarts alte Rezepte wieder aufleben – neu interpretiert und für die Küche zuhause leicht nachzukochen.

Historische Gerichte neu gedacht

In einer dreiteiligen Videoreihe zeigt Brugger auf www.wienholding.tv sowie auf den Social-Media-Kanälen der Wien Holding, wie man sich kulinarisch in die Zeit Mozarts zurückversetzen kann.

Folge 1: Brezensuppe – ein beliebter Klassiker der damaligen Zeit

Folge 2: Hühnerbrust mit Linsen, inspiriert von einem Rezept mit Rebhuhnbrust

Folge 3: Gebackener Apfel als süßer Abschluss

Alle Gerichte sind an die heutige Küche angepasst, damit sie auch Hobbyköche leicht nachkochen können.

Mozart – ein Mann des guten Geschmacks

Dass Gerhard Brugger im Mozarthaus Vienna historische Rezepte neu interpretiert, hätte wohl auch Mozart selbst gefallen. Zeitzeugen berichten, der Komponist habe „stets genossen, im Übermaß, aber mit sichtlichem Genuss“. Mozart besuchte fast täglich Gasthäuser wie das „Zur Silbernen Schlange“ in der Kärntner Straße. Dort und bei fürstlichen Empfängen wurden mehrgängige, kunstvoll zusammengestellte Menüs serviert – ein wahres Paradies für Feinschmecker.

Ausstellung „Mozart bei Tisch“

Die aktuelle Sonderausstellung im Mozarthaus Vienna widmet sich erstmals weltweit der kulinarischen Seite Mozarts.

Zu sehen sind:

Musikhandschriften und Briefe des Komponisten

Historische Dokumente und Bilder

Originalobjekte aus Österreich, Deutschland, England, Frankreich und Privatbesitz

Die Ausstellung beleuchtet nicht nur Mozarts Essgewohnheiten, sondern auch die Ess- und Trinkkultur seiner Zeit – ein spannender Einblick in das Leben und Schaffen des Musikgenies.

Tipp: Die Videos mit Gerhard Brugger bieten die perfekte Möglichkeit, Mozarts Lieblingsgerichte selbst auszuprobieren und ein Stück Wiener Geschichte in die eigene Küche zu holen.