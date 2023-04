„Gemma Zukunft!“ – Spaziergänge durch das Wien von morgen

Nachhaltige Stadtentwicklung auf unterschiedlichen Arealen, klimafitte Bestandsstadt, Natur in der Stadt und Mobilität im Wandel – das Tour-Programm „Gemma Zukunft“ wird auch heuer wieder angeboten und ist sogar noch umfangreicher geworden. Start ist am 12. April.

Bis Oktober werden unterschiedlichste kostenlose Spaziergänge und Radtouren durch ganz Wien angeboten: Man kann unter anderem die klimafitte Thaliastraße kennenlernen, Stadtentwicklung auf den ehemaligen Bahnhofsarealen Nord- und Nordwestbahnhof erkunden und die Natur in der „Freien Mitte“ oder im Regionalpark DreiAnger Hektar erforschen. Im Rahmen des „Gemma Zukunft“ Spaziergangs-Programms können jede Menge Orte besucht werden, an denen heute schon ein Blick in die Zukunft geworfen werden kann.

Stadtentwicklung denkt mit und geht voraus

Bei der Gestaltung neuer Stadtteile liegt Wien viel daran, nach dem Konzept der „15-Minunten-Stadt“ zu planen, damit Bedürfnisse in nächster Nähe gedeckt werden können: Wohnen, Lernen und Arbeiten, Einkaufen und Gesundheitsversorgung, Freizeit- und Kulturangebote, Sport und Erholung. Alle dies soll in wenigen Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sein. Für alle weiteren Wege bleibt der öffentliche Verkehr weiterhin das Rückgrat der Mobilität. Zusätzlich erweitern neue Konzepte wie Car-Sharing das Angebot.

Die Stadt aus neuen Perspektiven kennenlernen

Es wird aber auch mitgedacht, was die Ressource Raum betrifft – egal ob bei Wohnraum, Straßenraum oder Grünraum. Nachhaltige Planung ist ein zentrales Thema. Zusätzliche Bodenversiegelung wird vermieden und ein Grünraumanteil von über 50% umgesetzt. Man setzt auf die Nutzung bestehender Räume, sowohl beim Bau neuer Stadtviertel – auf ehemaligen Industriegebieten oder Bahnhofsarealen – als auch für Zwischennutzungsprojekte. Innovationsstadträtin Ulli Sima: „Mit diesen Spaziergängen lässt sich unsere Stadt aus vielen neuen Perspektiven entdecken. Aktiv unterwegs lernen Interessierte die vielseitigen Stadtviertel aus nächster Nähe kennen: gute Öffi-Anbindung, großzügige Erholungs- und Grünräume, sorgsamer Umgang mit Ressourcen – das sind die Qualitäten der Klimamusterstadt Wien.“

Die nächsten Termine

12. April 2023

16:15 – 17:45 Uhr

Gemma Klimadörfl – Dekarbonisierung des Kahlenbergerdorfes

Treffpunkt: Bushaltestelle Kahlenbergerdorf (Ecke Heiligenstädter Str. / Zwillinggasse), 1190 Wien

14:00 – 16:00 Uhr

Die wachsende Stadt im Spiegel der Zeit

Treffpunkt: Im Quartier Belvedere vor dem Café dean&david, Am Belvedere 1, 1100 Wien

14. und 28. April

14:00 – 16:00 Uhr

Liesing: Wohnquartier statt Industriegebiet

Treffpunkt: Pfarre Atzgersdorf, Kirchenplatz 1, 1230 Wien

21. April 2023

15:00 – 17:00 Uhr

Radtour Nord- und Nordwestbahnhof. Von alten Bahnhöfen und neuen Wohnideen

Treffpunkt: Nordbahnstraße 14, GB* Büro, 1020 Wien

22. April 2023

09:00-10:30 Uhr

Vogelkunde Freie Mitte

Treffpunkt: Eingang Stadtwildnis mit den beiden Teichen (Vorgartenstraße/Ecke Holubstraße vis à vis)

27. April 2023

17:00 – 19:00 Uhr

Wiener Wohnformen: Vom Jean-Jaurès-Hof zur Biotope City

Treffpunkt: vor dem Eingang Jean-Jaures Hof, Neilreichgasse 10, 1100 Wien