Gernot Kulis macht aus dem Leben einen Gag

Er kann nicht anders – er muss einfach lachen. Comedy-Star Gernot Kulis kehrt ab 14. Februar mit seinem neuen Programm „Ich kann nicht anders“ auf die Bühne zurück. Ein Gag-Feuerwerk über die absurden Herausforderungen des Alltags.

Der bekannte Kabarettist und Stimmenimitator sorgt seit Jahren mit rasanter Stand-Up-Comedy für ausverkaufte Hallen. Mit Programmen wie „Kulisionen“, „Herkulis“ und „Hold the Line – Best of Callboy“ hat er sich als Meister der Pointendichte etabliert. In seinem neuen Programm „Ich kann nicht anders“ wir das Leben selbst zum Gag.

Das Leben als ewiger Gegner – mit Humor zum Sieg

Gernot Kulis nimmt das Leben, wie es ist – auf die Schaufel. Ob chaotischer Familienalltag, absurde Reiseerlebnisse oder der tägliche Kampf gegen smarte Haushaltsgeräte. Überall lauern Konflikte, die er auf seine unverwechselbare Weise löst: mit Humor. Ausgestattet mit seiner persönlichen K.I. – der „Kulis Intelligenz“ – spürt er den großen und kleinen Fragen des Lebens nach. Wie bleibt eine Ehe trotz sprachgesteuerter Geräte spannend? Wer gewinnt das Duell gegen die künstlich intelligente Badezimmerwaage? Kulis findet Antworten, die nicht nur unterhalten, sondern auch den Alltag augenzwinkernd spiegeln.

Wenn Körpereinsatz die witzige Groteske unterstreicht

Was Gernot Kulis auszeichnet, ist sein einzigartiger Zugang zur Komik. Seine Shows leben von Energie, Spontaneität und einem Tempo, das das Publikum mitreißt. Ob als Stimmenimitator, Stand-Up-Comedian oder Improvisationskünstler – Kulis nutzt sein Talent in jeder erdenklichen Form. Besonders als „Karl Schmähhammer“ begeistert er mit satirischen Kommentaren auf Social Media. Sein Erfolgsgeheimnis: die Fähigkeit, in jeder noch so ernsten Situation einen Witz zu finden. Und ihn mit vollem Körpereinsatz und pointierter Präzision auf die Bühne zu bringen.

Tourstart ab Februar in Wien – Tickets schnell sichern!

Nach zwei exklusiven Previews in der Wiener Kulisse am 11. und 12. Februar startet die große Österreich-Tour am 14. Februar im Stadtsaal Wien. Von dort geht es quer durchs Land – mit einem besonderen Highlight am 12. Juli beim Intermezzo Festival in der Wiener Staatsoper. Wer Kulis live erleben möchte, sollte sich rechtzeitig Tickets sichern. Denn eins ist sicher: „Ich kann nicht anders“ verspricht ein Comedy-Event der Extraklasse.

Wien-Termine:

Stadtsaal Wien, 14.2. (und zahlreiche Folgetermine)

CasaNova Vienna, ab 18.2.

Orpheum, ab 25.2.

Kulisse, 13./14.5.

Staatsoper/Intermezzo, 12.7.

Theater im Park, 21.8.

Tickets bei Wien Ticket, ÖTicket und den jeweiligen Locations.

