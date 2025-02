Wien im Super Bowl-Fieber: METABowl bringt US-Stadionfeeling

Wien wird 2025 erneut zur Heimat der größten Super Bowl-Party: der kronehit METABowl in der METAStadt. American Football-Fans erwartet am

9. Februar ein Event der Superlative mit Live-Übertragung, Unterhaltung und einem einzigartigen Stadionfeeling.

Die METAStadt im 22. Bezirk bietet ideale Bedingungen für eine derartige Großveranstaltung. Auf drei Etagen werden mehr als 100m² Projektionsflächen und Screens genutzt, um das große Finale der NFL in bestmöglicher Qualität zu übertragen. Die Fans können die Spannung des Super Bowls inklusive aller Werbespots, der beliebten Halbzeitshow mit Superstar Kendrick Lamar und der hochkarätigen Kommentatoren-Besetzung mit Kevin Burkhardt und Tom Brady in Originalton genießen.

Kulinarik und Unterhaltung auf höchstem Niveau

Neben der Live-Übertragung sorgt ein umfangreiches Rahmenprogramm für Spitzenunterhaltung. Das Catering-Konzept „All You Can Eat & Drink“ bietet eine perfekte Kombination aus italienischen und amerikanischen Spezialitäten. Auch für Sitzplätze ist gesorgt, sodass Fans das Event in vollen Zügen genießen können. Die Vienna Vikings, eines der erfolgreichsten Teams der European League of Football, sind als Presenter und Kooperationspartner dabei. Neben einem Special-Merchandising-Stand werden sie auch ein Gewinnspiel veranstalten, das den Abend noch spannender macht.

Ein Pflichttermin für Football-Liebhaber

Die Bedeutung des Events unterstreicht auch Mag. Lukas Leitner, Geschäftsführer der Vienna Vikings: „Die Super Bowl ist für alle American Football-Begeisterten weltweit ein Feiertag. Wir freuen uns, dieses Highlight mit vielen Fans gemeinsam zu erleben.“ Für Football-Enthusiasten ein Pflichttermin und eine Nacht voller Action, Spannung und unvergesslicher Momente freuen, wenn die Chiefs gegen die Eagles antreten.

METABowl Party

Super Bowl LIX

Live-Übertragung des Spiel Chiefs gegen Eagles

aus dem Caesars Superdome in New Orleans, Louisiana

9. Februar 2025

Einlass: 21 Uhr

META Stadt, Dr.-Otto-Neurath-Gasse 3, 1220 Wien

Informationen Tickets ab 99 Euro über www.meta-bowl.at