Der Countdown läuft und während draußen schon die ersten Korken knallen, wird drinnen gebastelt, dekoriert und gelacht. Ob gemütlicher Familienabend, Kinder-Bastelrunde oder große Silvesterparty: Mit ein paar Ideen und den richtigen Materialien wird der Jahreswechsel zum echten Hingucker. Pagro und Libro liefern dafür alles, was kreative Herzen höherschlagen lässt: von DIY-Zubehör bis zur stilvollen Tischdeko.

Kreativer Start ins neue Jahr

Glück kann man bekanntlich nicht kaufen, Bastelmaterial aber sehr wohl. Wer für das neue Jahr selbstgemachte Glücksbringer mitgeben möchte, findet alles für klassische Neujahrsrituale wie Wachsgießen oder kleine DIY-Mitbringsel mit Symbolkraft. Besonders charmant: selbst gestaltete Kleinigkeiten, die zeigen, dass hier Zeit und Liebe investiert wurden. Ideal auch für Bastelstunden mit Kindern, bei denen der Spaß garantiert nicht zu kurz kommt.

Partylaune zum Selbermachen

Wenn’s knallen soll, dann bitte bunt! Glänzende Ballons, Luftschlangen und witzige Foto-Accessoires sorgen im Handumdrehen für ausgelassene Stimmung. Haarreifen, Partybrillen und Co. sind nicht nur Eisbrecher, sondern liefern auch die besten Erinnerungsfotos. Perfekt für alle, die Silvester nicht stillsitzen, sondern durchtanzen wollen – inklusive Lachanfall-Garantie.

Festlich tafeln mit DIY-Charme

Auch das Silvester-Dinner darf glänzen und zwar ganz ohne großen Aufwand. Mit eleganten Buffetplatten, edlen Gläsern, Untersetzern und Etageren wird selbst das Raclette zur Festtafel. Wer es persönlicher mag, greift zu Porzellanfarbe, Glitzer und Malerband. So werden schlichte Gläser und Schüsseln im Nu zu Unikaten. Besonders süß als Mitbringsel: ein selbst gebasteltes Glücksschwein aus einem Einmachglas – dekorativ, charmant und mit kleiner Überraschung im Bauch. Hier die Anleitung:

Zahlreiche DIY-Ideen und Inspirationen zum Dekorieren findest du im Pagro Ideenwerk, Materialien dazu und charmante Deko-Stücke im Libro-Pagro-Online-Shop und in den Filialen in Wien.