Die Wiener Radwegeoffensive geht mit voller Kraft weiter. Nach mehreren fertiggestellten Projekten in anderen Bezirken ist nun auch im 2. Bezirk ein wichtiger Abschnitt für Radfahrende eröffnet worden. Die Rembrandtstraße verbindet künftig auf 500 Metern sicher und komfortabel die Obere Augartenstraße mit der Oberen Donaustraße und wird dabei grüner und lebenswerter.

Verbreiterter Radweg: Sicherheit und Komfort für alle

Der neue Zwei-Richtungs-Radweg ersetzt den bisherigen, schmalen Radstreifen und bietet nun mehr Platz für Radfahrende in beide Richtungen. „Die Verbreiterung der Rembrandtstraße macht das Radfahren auf dieser viel genutzten Route zwischen Augarten und Innenstadt sicherer und angenehmer“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Auch Bezirksvorsteher Alexander Nikolai betont, dass die übersichtlichere Gestaltung die Lebensqualität für Anrainerinnen und Anrainer verbessert. Die Verbindung ist ein wichtiges Bindeglied im Radnetz der Leopoldstadt und erleichtert den Weg vom dicht bebauten Stadtgebiet direkt ins Grüne.

Mehr Grün, mehr Lebensqualität: 13 neue Bäume kommen

Nicht nur Radfahrende profitieren: Ab dem Frühjahr werden 13 neue Bäume entlang der Rembrandtstraße und angrenzenden Gassen gepflanzt, zehn davon direkt auf der Hauptstraße. Dazu kommen zwei Hochstammsträucher und über 230 Quadratmeter entsiegelte Grünflächen mit 19 Grünbeeten.

Neue Sitzmöglichkeiten und Radbügel erhöhen die Aufenthaltsqualität und schaffen ein klimafittes Grätzl. NEOS-Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner ergänzt: „Mehr Platz fürs Rad und mehr Kühlung im Grätzl erhöhen die Lebensqualität direkt vor der Haustür.“

Alle Infos zu den Radwegeprojekten auf fahrradwien.at