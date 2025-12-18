Wo monatelang gebaut wurde, zeigt sich jetzt ein deutliches Plus an Lebensqualität. Mit der Fertigstellung der Gleiserneuerungen auf der Landstraßer Hauptstraße, in der Viehmarktgasse und am Rennweg ist die Linie 18 wieder nutzbar. Auch der öffentliche Raum wurde umfassend neu gestaltet. Als leistungsstarke, sichere und klimafreundliche Öffi-Direktverbindung wird sie eine Alternative bei den Umbauten der S-Bahn-Stammstrecke in der Landstraße sein.

Neue Gleise, mehr Grün, mehr Lebensqualität

Ganz nach dem Stadt Wien-Motto „Raus aus dem Asphalt“ entstanden rund 1.000 Quadratmeter neue Grünflächen. 33 frisch gepflanzte Bäume sorgen bereits jetzt für Schatten und ein besseres Mikroklima. Sie sind der Auftakt für insgesamt rund 200 Bäume, die entlang der künftigen Verlängerung für Erholung sorgen. Für Öffi-Fahrgäste bedeutet die Modernisierung vor allem eines: mehr Komfort, weniger Lärm und verlässliche Verbindungen im Alltag.

„Ich freue mich, dass wir rechtzeitig vor Weihnachten die Linie 18 wieder für unsere Fahrgäste in Betrieb nehmen können. Ganz besonders freut mich auch, dass auch ein Plus an Lebensqualität für die Menschen im dritten Bezirk geschaffen haben.“

Planungs- und Mobilitätsstadträtin Ulli Sima

Radwege-Offensive bringt mehr Sicherheit

Besonders profitieren Radfahrer und Fußgänger. Auf der Landstraßer Hauptstraße zwischen Leberstraße und Viehmarktgasse entstand ein neuer Zwei-Richtungs-Radweg mit direkter Anbindung Richtung Gürtel, Rochusmarkt, St. Marx und Donaukanal. Auch am Rennweg und in der Viehmarktgasse schließen neue Radwege wichtige Lücken, etwa zur HTL Leberstraße, zur künftigen AHS an der Otto-Preminger-Straße, zum Vienna BioCenter und Mediaquarter St. Marx. Rund ein Kilometer neuer Radinfrastruktur steht jetzt für „Pedalritter” zur Verfügung.

„Das Endprodukt darf bestaunt werden: neue Gleise, eine verkehrssichere Radwegeführung und somit eine Anbindung der wichtigen Einrichtungen im 3. Bezirk an den Gürtel und Simmering. Die großzügigen Entsiegelungsmaßnahmen und Baumpflanzungen geben einen Vorgeschmack auf das, was wir in den nächsten Jahren auch auf der inneren Landstraßer Hauptstraße umsetzen wollen!“

Bezirksvorsteher Erich Hohenberger

Linie 18 fährt ab Herbst 2026 bis zum Stadion

Während im dritten Bezirk wieder Ruhe einkehrt, läuft der nächste große Schritt bereits: die 3,1 Kilometer lange Verlängerung der Linie 18 bis zur U2-Station Stadion. Ab Herbst 2026 verbindet sie den Westen Wiens über den Hauptbahnhof direkt durch den grünen Prater mit dem zweiten Bezirk. Sieben neue Haltestellen entstehen, darunter beim Ludwig-Koeßler-Platz und nahe dem Stadionbad. Pro Jahr sollen rund sechs Millionen Fahrgäste von der Erweiterung profitieren. Für die Landstraße bedeutet das eine verbesserte Anbindung, eine Entlastung von Bus und U-Bahn und eine starke Alternative in der Zeit des Umbaus der S-Bahn-Stammstrecke im Bezirk.

Mehr Informationen:

www.wienerlinien.at/neubau/linie-18-verlaengerung