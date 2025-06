Gratis-Schwimmnudel & Meerjungfrauen für den Sommer

Zeugnis in der Hand, Schwimmnudel unterm Arm: Am 27. Juni macht Shopping mehr Spaß – und das ist erst der Beginn eines bunten Sommerprogramms im beliebten Simmeringer Shoppingcenter Huma Eleven.

Hurra – endlich Sommerferien! Zum Ferienstart schenkt das Huma Eleven allen Schulkindern eine bunte Schwimmnudel – einfach mit Zeugnis vorbeikommen, solange der Vorrat reicht. Und auch danach ist für Spaß gesorgt: Coole Aktionen in Shops, erfrischendes Shopping-Ambiente und die VR-Erlebnis-Ausstellung „Magic Mermaids“ lassen keine Langeweile in den Ferien aufkommen.

Gratis-Schwimmnudeln zum Schulschluss

Zeugnis schnappen und ab ins Shoppingcenter. Am Freitag, 27. Juni, verteilt Huma Eleven ab 9 Uhr kostenlose Schwimmnudeln an alle Schulkinder – gegen Vorlage des Zeugnisses. Solange der Vorrat reicht! Eine originelle Sommer-Aktion, die direkt Lust auf Wasser und Spiel macht, bevor der Ferientag richtig losgeht. Und wem es draußen zu heiß wird, hat jede Menge Spaß im Planet Lollipop, der Kindererlebniswelt im Huma Eleven, die immer Nachmittags geöffnet ist.

Coole Ferien-Deals in der kühlen Mall

Auch innerhalb der Mall geht es rund. Zahlreiche Shops wie Dunkin‘, Libro, name it oder Saftladen starten mit Sommeraktionen. Jeden Mittwoch von 14 bis 18 Uhr heißt es im Huma Eleven: zweimal genießen, einmal zahlen! Ob Kaffee mit der Freundin oder Pasta mit der Familie – dank der 1+1 Gratis-Aktionen in vielen Restaurants und Cafés wird die kulinarische Auszeit zum doppelten Genuss. Und keine Sorge bei Hitze: Die angenehm klimatisierte Einkaufswelt lädt zum entspannten Bummeln ein. Perfekt für alle Familien, denen ein Hitze-Tag in der City zu viel ist.

„Magic Mermaids“: Unterwassermagie live erleben

Von Montag, 14. Juli bis Samstag, 2. August erwarten Besucher magische Meerjungfrauenwelten in der Ausstellung „Magic Mermaids“. Riesige, leuchtende Figuren, bunte Schmetterlinge und fantasievolle Szenen verwandeln das Huma Eleven in eine Lagune voller Staunen. Ein Höhepunkt dabei ist ein Virtual-Reality-Ride, der immer freitags (11–18 Uhr) und samstags (10–17 Uhr) möglich ist, und in die bezaubernde Unterwasserwelt eintauchen lässt. Die kleine Spende von 2 Euro kommt den Schmetterlingskindern zugute.

huma‑eleven.at