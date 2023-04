Große Freude bei den kleinsten Liesingern

Der Gartenbereich des Kindergartens „An der Liesing“ in Rodaun wurde in den letzten Monaten neu gestaltet. Sehr zur Freude der kleinen Liesinger, die die neuen Spielgeräte sofort ausprobierten.

In Liesing lässt es sich leben. Im Großen, wie auch im Kleinen. Während morgen der neue Stadtpark in Atzgersdorf eröffnet wird, durften sich die Kinder im Kindergarten in Rodaun schon heute freuen. „Der Bezirk hat hier 75.000 Euro in die Grünflächenbepflanzung und neue, moderne Spielgeräte investiert. Und die Augen der Kinder zeigen, es ist jeden Euro wert!“ freut sich Gerald Bischof. Gemeinsam mit Regionalleiterin Susanne Obernosterer überzeugte er sich selbst von der gelungenen Umsetzung.

Die Kids sind begeistert. Und das Coolste am neuen Spielplatz ist natürlich: „Die Rutsche!“ strahlt Maxi!