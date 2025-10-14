Der Sonntag, 12. Oktober, geht in die grün-weiße Geschichte ein. Nach elf Veranstaltungen beim Ernst-Happel-Stadion im Prater und zwei Jahren Pause ist der Rapid-Lauf dort gelandet, wo er hingehört. Schon um 9 Uhr haben die Kinder die Straßen und Gassen Hütteldorfs unsicher gemacht. Ehe die Großen mit zahlreichen prominenten Teilnehmern durch den Bezirksteil liefen.

Fußballgott und Geschäftsführerin

Mit dabei waren die Geschäftsführer Daniela Bauer und Steffen Hofmann, einst auch der grün-weiße Fußballgott. Dazu Sportchef Markus Katzer, Ex-Tormann Richard Strebinger, Kaderspieler Louis Schaub und Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner. Ihr war es zu verdanken, dass die 5-Kilometer-Strecke durch Hütteldorf führen konnte. Die Schlussrunde wurde übrigens im Allianz-Stadion absolviert.

Sieg in 16:28 Minuten

Als erster Hütteldorf-Sieger kürte sich Andreas Rauscher mit einer Fabelzeit von 16:28 Minuten, die schnellste Frau war die erst 10-jährige Magdalena Grünwald mit 22:31 Minuten. Steffen Hofmann war zufrieden: “Das war wirklich ein unglaublich leiwander, erster Rapidlauf in Hütteldorf. Ich bin seit dem ersten Lauf vor 13 Jahren immer mit dabei gewesen, aber die Atmosphäre und Stimmung hier in Hütteldorf ist doch etwas ganz anderes.” Vor allem die “glücklichen Gesichter von so vielen grün-weißen Kindern” sei mit nichts zu vergleichen.

