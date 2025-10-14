Ehrung für Stadträtin Veronica Kaup-Hasler

Mit der „Goldenen Calafati-Münze“ würdigte Praterverbands-Präsidentin Silvia Lang die Unterstützung von Stadträtin Veronica Kaup-Hasler beim Aufbau des neuen Pratermuseums, das 2024 eröffnet wurde.

„Ohne ihre tatkräftige Hilfe wäre dieses Herzensprojekt der Praterbetriebe nicht möglich gewesen. Sie hat sich stark für den Bau eingesetzt und die notwendigen finanziellen Mittel bereitgestellt.“

…betonte Lang in ihrer Laudatio.

Kaup-Hasler zeigte sich sichtlich bewegt: „Der Prater ist mehr als ein Vergnügungsort – er ist Teil der Wiener Identität. Mit dem Pratermuseum hat dieser Ort endlich auch einen festen Platz in der Museumslandschaft. Ich freue mich, dass wir dieses Projekt gemeinsam umsetzen konnten.“

Goldene Calafati-Figur für Schweizerhaus-Legende Karl Kolarik

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Karl Kolarik, dem langjährigen Chef des legendären Schweizerhauses, der heuer seinen 80. Geburtstag feierte.

Er erhielt die „Goldene Calafati-Figur“, eine Auszeichnung, die ausschließlich an Praterunternehmer vergeben wird. „Lieber Karl, deine Verdienste für den Wurstelprater sind weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt“, sagte Silvia Lang. „Dein Einsatz, deine Leidenschaft und deine Liebe zu unserem Prater sind beispiellos.“

Neben den Gratulationen vor Ort erreichten Kolarik auch zahlreiche Videobotschaften – unter anderem vom Bundeskanzler Christian Stocker, der betonte:

„Das Schweizerhaus ist mehr als ein Wirtshaus. Es ist ein Stück Wiener Kultur, das Sie mit Herz und Leidenschaft geprägt haben.“

Dank an alle Partnerinnen und Partner

Zum Abschluss des Abends bedankte sich Silvia Lang beim gesamten Netzwerk des Praterverbands: