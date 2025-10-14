Mit dem FiLiUS startet das Weingut Hagn traditionell in die neue Weinsaison. Als erster Wein des Jahrgangs 2025 gibt er einen Ausblick darauf, was Liebhaberinnen und Liebhaber in den kommenden Monaten erwartet. Der Jungwein überzeugt durch Frische, Frucht und eine lebendige Struktur, die bereits jetzt die Handschrift des neuen Jahrgangs erkennen lässt.

Fruchtig, spritzig, vielseitig

Im Glas zeigt sich der FiLiUS gewohnt charakterstark und unkompliziert: Zitrusnoten, grüner Apfel, Zitronenmelisse und eine feine Pfefferwürze verleihen ihm seine typische Frische. Der Weißwein passt perfekt zu hellen Fleischgerichten, Fisch, Meeresfrüchten oder mildem Käse – und macht auch solo eine gute Figur. Ob beim gemütlichen Beisammensein oder beim festlichen Anlass: Dieser Jungwein sorgt für Genussmomente mit Leichtigkeit.

Ein Hauch von Flieder

Ein echter Hingucker ist auch das neue Design: Jedes Jahr überrascht der FiLiUS mit einem frischen Look. Heuer präsentiert er sich in zartem Fliederlila – eine Farbe, die Freude, Leichtigkeit und Frühlingsgefühle weckt. „Wir möchten, dass unser FiLiUS nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch ein Lächeln zaubert“, heißt es aus dem Weingut.

Grüner Veltliner mit Pfiff

Für den FiLiUS werden sonnengereifte Trauben aus den besten Lagen sorgfältig und rasch nach der Lese verarbeitet. „Die Gärung erfolgt im Stahltank – so bleibt die Frische optimal erhalten“, erklärt Wolfgang Hagn jun., der den Familienbetrieb gemeinsam mit seinem Cousin Leo Hagn führt. Das Ergebnis: ein fruchtig-spritziger Jungwein mit klarer Struktur und animierender Säure.

„Ob als knackiger Primeur oder lässiger Sommerwein – unser FiLiUS bietet Trinkspaß pur.“

…so Hagn jun. überzeugt.

Ab sofort erhältlich

Der FiLiUS 2025 ist seit 7. Oktober im Online-Shop des Weinguts Hagn, im Ab-Hof-Verkauf sowie im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Wer also den neuen Jahrgang schon jetzt verkosten möchte, kann sich den frischen, fliederlila Genuss direkt nach Hause holen.