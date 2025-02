Grünes Licht für Nachhaltigkeit: Denns baut Zentrale in Liesing

Kürzlich erfolgte in Inzersdorf der Spatenstich für die neue Firmenzentrale von Denns Biomarkt. Erstmals werden alle Mitarbeiter der Verwaltung und Logistik an einem Standort vereint.

Nur einen sprichwörtlichen Katzensprung vom aktuellen Lagerstandort im 23. Bezirk entfernt entsteht am Kaffeeweg 5 auf dem knapp 12.000 m² großen Areal ein modernes Logistikzentrum mit angeschlossenem Bürogebäude, das ausreichend Platz für die Mitarbeiter aus Verwaltung, Lager- sowie Transportlogistik bietet. Geplant sind neben, oder besser gesagt auf dem modernen Logistikzentrum mit angeschlossenem Bürogebäude rund 2.900 m² begrünte Dachflächen, eine großflächige Photovoltaikanlage und Wärmerückgewinnung für eine nachhaltige und klimafreundliche Bauweise sorgen!

Dazu Bezirksvorsteher Gerald Bischof: „Es freut mich besonders, dass die Zentrale von Denns ihre Heimat in Liesing findet. Der 23. Bezirk bietet eine breite Palette an Möglichkeiten und ist mit 7.000 Betrieben, die Arbeitsplätze für rund 60.000 Menschen sichern, nicht nur ein starker und dynamischer Wirtschaftsraum, sondern auch ein wertvoller ökologischer Lebensraum. Denns BioMarkt mit seinem klaren Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortung zeigt, wie diese Werte mit wirtschaftlichem Erfolg Hand in Hand gehen können und passt damit ausgezeichnet nach Liesing. Ich wünsche allen Beteiligten eine unfallfreie Baustelle und viel Erfolg für die Zukunft! Glück auf!“