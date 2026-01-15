Die drei Gruppenspiele der Österreicher werden live im ORF übertragen. Das große Ziel ist es, die Monstergruppe zu überstehen und in die Hauptrunde einzuziehen. Dabei will man ein ganzes Land in seinen Bann ziehen – auch wenn es enorm schwer wird. Gegen Deutschland müssen die Burschen zeigen, was sie draufhaben. “Ich kann es kaum erwarten”, brennt Torhüter Constantin Möstl auf das Bruderduell.

Deutsche Legionäre

“Es ist unglaublich cool, dass wir gleich gegen Deutschland spielen, denn das hat einen so hohen emotionalen Wert für viele Österreicher, nicht nur für uns”, so Möstl. Kapitän Mykola Bilyk ergänzt: “Deutschland hat in den letzten Jahren einen großen Schritt nach vorne gemacht. Sie haben eine extrem junge Mannschaft, die sehr heiß ist, die wirklich guten Handball spielen kann.”

Zuletzt zwei Unentschieden

In der jüngeren Vergangenheit konnte man dem Nachbarn zweimal ein Remis abringen. Bei der EM 2024 war Deutschland mit der Punkte-Teilung noch gut bedient, da Österreich zehn Minuten vor Spielende noch mit vier Toren geführt hat. Daran will man heute anknüpfen – zumal viele Stammspieler in der deutschen Bundesliga ihre Brötchen verdienen: Mykola Bilyk (Kiel), Lukas Herburger (Berlin), Constantin Möstl (Lemgo), Lukas Hutecek (Lemgo), Elias Kofler (Hamburg), Jakob Nigg (Stuttgart).

Sechs aus Fivers-Stall

Obwohl erstmals seit vielen Jahren kein Fivers-Spieler im Team-Kader steht, tragen viele den Fünfer im Herzen. Aus dem Margaretner Stall kommen neben den erwähnten Bilyk, Hutecek und Nigg noch Tobi Wagner (Limoges), Eric Damböck (Emsdetten) und Leon Bergmann (Schaffhausen).

Der Vorrunden-Spielplan

Deutschland – Österreich

Do., 15. Jänner 2026, 20:30 Uhr, Herning (DEN), live auf ORF 1

Österreich – Spanien

Sa., 17. Jänner 2026, 18 Uhr, Herning (DEN), live auf ORF 1

Österreich – Serbien

Mo., 19. Jänner 2026, 18 Uhr, Herning (DEN), live auf ORF 1