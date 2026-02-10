Jetzt gleich online einen kostenlosen Hörtest machen!

Der schleichende Prozess: Wenn das Gehör leise nachlässt

Rund 20 % der Menschen in Österreich leben mit einer Hörminderung,1 ab etwa 65 Jahren ist es statistisch gesehen bereits jede zweite Person. Der Grund, warum Hörverlust so lange unbemerkt bleibt, ist einfach: Er kommt schleichend. Vogelgezwitscher wird leiser, Gespräche im Restaurant anstrengender, Dialekte oder höhere Stimmen schwieriger zu verstehen.

Typische Altersschwerhörigkeit-Symptome – medizinisch auch Presbyakusis genannt – sind häufiges Nachfragen, ein lauter eingestellter Fernseher oder das Gefühl, andere würden „undeutlich sprechen“. Viele gewöhnen sich daran und schieben einen Hörtest auf. Dabei gilt: Je früher Veränderungen erkannt werden, desto besser lässt sich gegensteuern.

Mehr als nur Töne: Die gesundheitlichen Folgen von Schwerhörigkeit

Hörverlust betrifft nicht nur das Ohr. Studien zeigen,2 dass unbehandelter Hörverlust mit einem erhöhten Risiko für kognitiven Abbau verbunden ist. Wer Gesprächen schlechter folgen kann, zieht sich häufiger zurück – soziale Kontakte nehmen ab, geistige Anregung fehlt.

Gerade in einer lebendigen Stadt wie Wien spielt gutes Hören eine zentrale Rolle: im Kaffeehaus, im Theater, im Gespräch mit Nachbaren oder Enkeln. Hörvorsorge in Österreich bedeutet daher auch, aktiv etwas für geistige Fitness, Sicherheit und soziale Teilhabe zu tun. Ein Hörtest ist daher ein bewusster Schritt in Richtung langfristiger Gesundheit.

Auch aus der täglichen Arbeit weiß man, wie wichtig frühe Hörvorsorge ist. Katja Csukker, Hörakustikerin bei Hansaton in Wien, bestätigt: „Viele Menschen kommen erst zu uns, wenn sie merken, dass Gespräche anstrengend werden oder die Familie manche Sätze nicht mehr wiederholen will. Dabei hätten wir mit einer einfachen Hörmessung oft schon Jahre früher ansetzen können. Gerade ab 50 empfehle ich, das Gehör regelmäßig zu überprüfen – ähnlich wie beim Zahnarzt oder Augenarzt. Früh erkannt, lässt sich viel Lebensqualität erhalten.“

Moderne Vorsorge: Schnell und einfach den Hörtest online durchführen

Viele fragen sich: „Wie zuverlässig kann man einen Hörtest online durchführen?“. Ein Hörtest online ersetzt keine medizinische Diagnose, bietet aber eine erste Einschätzung. Der Hansaton Online-Hörtest ist kostenlos, anonym und in wenigen Minuten erledigt – bequem von zu Hause aus, am Computer oder Tablet mit Kopfhörern.

Ein gutes Ergebnis zeigt, dass das Gehör aktuell im Normbereich liegt. Weist der Test auf Auffälligkeiten hin, ist das kein Grund zur Sorge – sondern ein Hinweis, genauer hinzuschauen. Gerade für Menschen ab 50 ist dieser einfache Zugang ein idealer Einstieg in die Hörvorsorge.

Expertise in Wien: Hansaton als Partner für gutes Hören und Verstehen

Wer nach dem Online-Test eine persönliche Abklärung wünscht, findet bei Hansaton kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Die Hansaton Standorte in Wien – etwa in Mariahilf oder Favoriten – bieten umfassende Beratung, professionelle Hörmessungen und moderne Hörlösungen.

Die heutigen Hörgeräte in Wien sind klein, leistungsstark und individuell anpassbar. Sie unterstützen das Verstehen in geräuschvollen Umgebungen und lassen sich unauffällig in den Alltag integrieren. Wichtig dabei: Es geht nicht um ein Produkt, sondern um eine Lösung, die zur persönlichen Lebenssituation passt.

Wer diesen Schritt gehen möchte, kann direkt einen Termin bei Hansaton buchen – unverbindlich und persönlich:

Fazit: Ein kleiner Test mit großer Wirkung für die Lebensqualität

Ein Hörverlust ab 50 ist keine Seltenheit – aber er muss kein Schicksal sein. Regelmäßige Vorsorge hilft, Veränderungen früh zu erkennen und aktiv zu bleiben. Ob als erster Check von zu Hause oder im persönlichen Gespräch vor Ort: Ein kostenloser Hörtest ist ein einfacher Schritt mit großer Wirkung.

Wer heute hinhört, investiert in Lebensqualität, Selbstständigkeit und Sicherheit für morgen. Der Einstieg ist leicht: Hörtest online durchführen – oder direkt einen Termin bei Hansaton vereinbaren und sich professionell beraten lassen.

Quellen

1Statistiken zur Schwerhörigkeit in Österreich – ÖSB Dachverband: https://www.oesb-dachverband.at/schwerhoerigkeit/statistik/

2WHO – World Report on Hearing (Englisch): https://www.who.int/publications/i/item/9789240020481