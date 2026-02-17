Medizinische Innovationen entstehen nicht nur in großen Forschungslabors, sondern auch direkt in Wiener Spitälern. In der Klinik Donaustadt startet Ende des Jahres eine internationale Studie, die das Potenzial hat, die Nachsorge bei Nierenkrebs grundlegend zu verändern. Rund 400 Patienten weltweit nehmen teil und Wien spielt dabei eine zentrale Rolle.

Neue Nierenkrebs-Impfung als sanftere Immuntherapie

Der neue therapeutische Impfstoff basiert auf körpereigenem Tumormaterial und soll das Immunsystem gezielt gegen verbliebene Krebszellen aktivieren. „Dass dieser Ansatz grundsätzlich funktioniert, konnte bereits gezeigt werden“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Martin Marszalek, Leiter der Urologie und Andrologie an der Klinik Donaustadt. Ziel ist es, Rückfälle nach einer Tumoroperation zu verhindern, vor allem bei Patienten mit hohem Risiko.

Im Vergleich zu heutigen Medikamenten, die oft starke und teils irreversible Nebenwirkungen wie Schilddrüsenstörungen verursachen, könnte die Impfung deutlich verträglicher sein. Erwartet werden höchstens klassische Impfreaktionen wie Rötungen oder Schwellungen an der Einstichstelle. Erste Zwischenergebnisse der Studie werden nach etwa einem Jahr erwartet.

Weniger Belastung und Hightech-Operationen in Wien

Ein weiterer Vorteil der Impfung wäre der geringere Aufwand für Betroffene. Statt monatelanger Infusionstherapien könnten wenige Impfdosen ausreichen. Da die Therapie individuell hergestellt wird, ist sie derzeit noch kostenintensiv; bei einer möglichen Zulassung soll sie zunächst Hochrisiko-Patienten zugutekommen.

Die Klinik Donaustadt gilt zudem als Vorreiterin in der roboterassistierten Chirurgie. Jährlich werden dort rund 120 Nierentumoren mit dem Da-Vinci-OP-Roboter operiert. Die hohe Präzision ermöglicht organerhaltende Eingriffe, weniger Schmerzen und eine schnellere Genesung.

Für Wien bedeutet die Studie nicht nur medizinischen Fortschritt, sondern auch ein starkes Signal: Spitzenforschung und moderne Krebsmedizin finden direkt vor der Haustür statt – mit dem Ziel, Lebensqualität und Heilungschancen weiter zu verbessern.

klinik-donaustadt.gesundheitsverbund.at