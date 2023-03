Hereinspaziert: neuer Zirkus lockt in den Prater!

Auf der historischen Reitbahn, zwischen Schweizerhaus und Luftburg, heißt es ab dem 14. April „Manege frei!“ für den „Circus im Prater“, der neuen Zirkuswelt für die ganze Familie. Am Programm stehen internationale Artisten, lustige Clowns und herzige Tiere. Für ganze Schulklassen gibt es Sondervorführungen am Vormittag.

Weg vom Handybildschirm, rein in die Manege! Vom 14. April bis zum 11. Juni lockt im Herzen des Praters ein Zirkus für die ganze Familie. Der kleine familiäre „Circus im Prater“ tritt in große Fußstapfen, gibt es doch seit Anfang des 19. Jahrhunderts eine Zirkustradition im Wiener Prater, die hier mit viel Liebe eine Fortsetzung findet.

Artisten, Tiere, Attraktionen

Die künstlerische Leitung des „Circus im Prater“ liegt in den Händen von Oliver Ciontea. Ciontea ist kein Unbekannter, betreibt er doch das älteste Zauberfachgeschäft Österreichs und tritt selbst als Magier auf.

Ein erfahrener Artist ist Denis Snirer aus der Slowakei. Er war unter anderem bereits Ensemblemitglied beim Cirque Du Soleil und dem House of Dancing Waters in Macao. Der stolze Vater zweier Söhne ist ein leidenschaftlicher Akrobat, ein begnadeter Komiker und er begeistert mit dem Aerial Hoop und seiner Luft- und Bodenakrobatik.

Bekannt aus der TV-Show Supertalent

Andrea Veizerova aus der Slowakei ist seit mehr als zehn Jahren professionelle Artistin. Die Spezialität der Sportwissenschaftlerin und Mutter zweier Kinder sind Tücher, Tanz und das „Slinky“, eine Schraubenfeder aus Metall, mit der sich scheinbar die Schwerkraft überlisten lässt.

Aus einer tschechischen Schauspielerfamilie stammt Michaela „Michou“ Salek-Droterova. Sie ist ausgebildete Schauspielerin und in Ihrer Heimat so etwas wie ein kleiner Film-, Fernseh- und Theaterstar. Mit ihrem Engagement beim „Circus im Prater“ erfüllt sich Michou einen Herzenswunsch.

Ebenfalls aus der Slowakei angereist ist Stanislav Meciar. Beim „Supertalent“ erlangte er mit seinen Jonglier-Einlagen größere Bekanntheit und beweist nun im Prater seine Fingerfertigkeit.

Clown und Feuerschlucker in einer Person

Feuer und Flamme für den Circus ist auch der Österreicher Maurice Martinec. Er ist nicht nur Kinderclown und Feuerschlucker in einer Person, sondern übernimmt beim Circus auch die Rolle des charmanten Empfangschefs mit dem gewissen Etwas.

Yvonne und Christian Spindler sind die bereits achte Generation einer Zirkusfamilie. Stolz sind die beiden auf ihre besonders sanfte Art, Tiere zu dressieren. Da kann es schon einmal passieren, dass ein Kunststück entfällt, da ein schnatternder Artist gerade keine Lust verspürt. Das ist gelebte Tierliebe.

Veranstaltet wird der „Circus im Prater“ von der internationale Zirkusdirektion der Familie Alfred und Gerta Toth.

Vorstellungszeiten vom 14. April bis 11. Juni 2023

Generalprobe am Donnerstag, 13.4.2023 um 15.30 Uhr (vor Publikum, Karten sind zum Sonderpreis von 7 Euro erhältlich)

Vorstellung ab 14. April jeweils am Freitag und Samstag um 15:30 Uhr, am Sonntag und an Feiertagen um 11:00 Uhr und 15:00 Uhr

Feiertage im Mai und Juni

Staatsfeiertag, 1. Mai um 11:00 Uhr und 15:00 Uhr

Christi Himmelfahrt, 18. Mai um 11:00 Uhr und 15:00 Uhr

Pfingstmontag, 29. Mai um 11:00 Uhr und 15:00 Uhr

Fronleichnam, 8. Juni um 11:00 Uhr und 15:00 Uhr

Sondervorstellungen um 7 Euro am Vormittag für Kindergärten und Schulen:

Freitag, 5. Mai um 09:30 Uhr

Freitag, 12. Mai um 09:30 Uhr

Freitag, 2. Juni um 09:30 Uhr

Freitag, 9. Juni um 09:30 Uhr

Anmeldung bitte per Mail office@circusimprater.at oder Telefon 0664/19 19 711

Tickets:

Reguläre Karten ab 9 Euro auf Oeticket und Wien Ticket unter 0664/19 19 711 oder direkt an der Zirkuskassa. Schulvorführungen 7 Euro.