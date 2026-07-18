Film-Klassiker im Liegestuhl unter den Sternen

Wenn laue Sommer-Abende auf große Kino-Momente treffen, wird der Innenhof des Möbelmuseums zur Freiluft-Bühne für rot-weiß-rote Film-Geschichte.

Von 24. Juli bis 5. September präsentiert das Museum im Rahmen der Sonderausstellung „Made in Austria. Möbeldesign 1948–1960“ ausgewählte Film-Klassiker der 1950er- und 1960er-Jahre unter freiem Himmel.

Liebesgeschichte mit Romy

Mit humorvollen Komödien, charmanten Liebesgeschichten und unvergesslichen Publikumserfolgen wird das Lebensgefühl der Nachkriegszeit zurück auf die Leinwand gebracht. Die Filme erzählen von kleinen und großen Abenteuern, von Liebe, Verwechslungen und gesellschaftlichen Veränderungen.

Paul Hörbiger & Hans Moser

Das Programm spannt einen Bogen von romantischen Komödien bis zu zeitlosen Publikumslieblingen. Mit dabei sind unter anderem Filme mit Stars wie Romy Schneider, Paul Hörbiger und Hans Moser.

Das Programm:

Freitag, 24. Juli, 20 Uhr – „Scampolo“ (1958): Romy Schneider als lebensfrohe Fremdenführerin auf einer italienischen Insel.

Scampolo mit Romy Schneider (Bild: Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung/www.murnau-stiftung.de).

Samstag, 25. Juli, 20 Uhr – „Ein Engel auf Erden“ (1959): Eine himmlische Liebeskomödie mit Romy Schneider als Stewardess und Schutzengel.

Freitag, 14. August, 20 Uhr – „Die Abenteuer des Grafen Bobby“ (1961): Verwechslungen, Verkleidungen und turbulente Liebeswirren quer durch Europa.

Samstag, 15. August, 20 Uhr – „Das süsse Leben des Grafen Bobby“ (1962): Ein turbulentes Undercover-Abenteuer voller überraschender Wendungen.

Freitag, 21. August, 20 Uhr – „Graf Bobby, der Schrecken des Wilden Westens“ (1966):

Eine rasante Western-Parodie mit viel Humor und Tempo.

Samstag, 22. August, 20 Uhr – „Die Halbzarte“ (1959)*

Eine charmante Familienkomödie mit unerwarteten Liebesverwicklungen.

Freitag, 4. September, 20 Uhr – „Ober, zahlen“ (1957): Wiener Kaffeehauskultur trifft auf ehrgeizige Zukunftspläne.

Samstag, 5. September, 20 Uhr – „Hallo Dienstmann“ (1952): Mit Paul Hörbiger und Hans Moser in einem der beliebtesten österreichischen Filmklassiker.

Wie, was, wo, wann

Der Filmsommer findet im stimmungsvollen Innenhof des Möbelmuseums statt. Der Zugang erfolgt über den Haupteingang in der Andreasgasse 7 im 7. Bezirk. Liegestühle stehen in begrenzter Anzahl zur Verfügung. Besucher sind eingeladen, Picknickdecken oder Campingsessel mitzubringen. Für Erfrischungen sorgen Getränke, Snacks und Eis-Spezialitäten der Wiener Eiswerkstatt. Bei Schlechtwetter entfällt die jeweilige Filmvorführung.

Die Eintrittspreise

Erwachsene € 20 / Studierende (19–25 Jahre) € 18 / Seniorinnen und Senioren (60+) € 18 / Kinder (6–18 Jahre) € 12. Infos und Reservierung unter 01 524 33 57, info@moebelmuseumwien.at und Möbelmuseum Wien