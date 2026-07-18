woom setzt jetzt auf knallige Neonfarben

Pünktlich zum Sommer bringt der österreichische Kinder- und Jugendfahrradhersteller woom frischen Wind auf die Straßen. Mit der neuen NEON Limited Edition sorgen die beiden auffälligen Farbtöne neon lime und neon pink für einen echten Hingucker.

Die Sonderedition ist ab sofort erhältlich – allerdings nur, solange der Vorrat reicht.

Mehr als nur eine Trendfarbe

Neonfarben liegen aktuell voll im Trend und stehen für Selbstbewusstsein, Individualität und Sichtbarkeit. Genau diesen Gedanken greift woom mit der neuen Limited Edition auf. Die kräftigen Farben sollen nicht nur auffallen, sondern auch die Abenteuerlust junger Radfahrerinnen und Radfahrer unterstreichen.

„Neon ist mehr als eine Farbe. Wir verstehen die neue Farbwelt als Haltung, als Message: laut, selbstbewusst und gleichzeitig harmonisch in unsere Designwelt integriert.“

…erklärt woom-Farbexpertin Jen Holloway.

Leuchtender Einstieg ins Radfahren

Die beliebte woom GO-Serie präsentiert sich in der neuen Farbe neon lime. Der leuchtende Grünton wird mit einem pinken Logo sowie einer weißen Gabel und einem weißen Hinterbau kombiniert und sorgt für einen modernen Retro-Look.

Die woom GO Modelle richten sich an Kinder zwischen eineinhalb und acht Jahren. Dank ihres geringen Gewichts und der altersgerechten Konstruktion sollen sie den Einstieg ins Radfahren besonders einfach und sicher machen.

Auffälliges Allround-Bike für ältere Kinder

Für ältere Kinder und Jugendliche gibt es das woom EXPLORE in neon pink. Der intensive Farbton wird durch schwarze Details und Elemente in Charcoal Metallic ergänzt und verleiht dem Bike einen sportlichen Auftritt.

Das Modell eignet sich für Kinder von sechs bis 14 Jahren und ist als vielseitiges Allround-Fahrrad konzipiert. Ob auf dem Schulweg, im Wald oder auf Schotterwegen – das leichte Bike soll zuverlässigen Fahrspaß auf unterschiedlichstem Terrain bieten.

Mit der limitierten Neon-Edition setzt woom in diesem Sommer nicht nur auf auffälliges Design, sondern verbindet moderne Farbtrends mit Funktionalität und Fahrspaß für Kinder und Jugendliche.