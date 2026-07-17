Ramperstorffergasse: Baustart für mehr Bäume

Das Motto des 5. Bezirks lautet: “Bäume und Grünbeete statt Beton!” In der Ramperstorffergasse zwischen Castelligasse und Viktor-Christ-Gasse erfolgte der Baustart.

In der Ramperstorffergasse ist eine Fläche von rund 130 Quadratmetern ungenutzt. Die Betoninsel im Bereich zwischen Castelligasse und Viktor-Christ-Gasse trennt die beiden Fahrstreifen. Mehrere Anträge in der Bezirksvertretung und Bürger-Initiativen brachten keine Lösung: die Betoninsel blieb kahl, grau und im Sommer brennheiß.

Neugestaltung nötig

Nun soll die Neugestaltung helfen. Die Betoninsel wird abgerissen, die Gehsteige werden auf beiden Seiten verbreitert und der Straßenraum wird einladender gestaltet. Bei der Planung wurden die Wünsche der Anrainer nach Bäumen und Sitzgelegenheiten berücksichtigt.

Jetzt ist es soweit

“Die Ramperstorffergasse blüht auf – und das gleich in mehrfacher Hinsicht”, so Bezirkschef Michael Luxenberger. “Im Abschnitt zwischen Viktor-Christ-Gasse und Castelligasse pflanzen wir fünf neue Bäume und zwei Hochstammsträucher. Weiters legen wir mehrere Grünbeete an.”

Achtung, Baustelle!

Die Bauarbeiten werden während der Sommerferien durchgeführt. Während der Bauzeit kann der Verkehr in Richtung Wiental die Baustelle in der Ramperstorffergasse passieren. Für die Gegenrichtung gibt es eine Umleitung über Margaretenstraße, Reinprechtsdorfer Straße und Arbeitergasse zurück zur Ramperstorffergasse.