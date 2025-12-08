Das lateinische Wort “adventus” bedeutet Ankunft und somit ist der Advent die Zeit in der sich Christen man sich auf die Ankunft des Herren vorbereiten. Eine eigentlich besinnliche Zeit, in der aber Einiges los ist. So auch im 13. Bezirk. Am 11. und 12. Dezember feiert man auch heuer wieder den traditionellen “Advent in Hietzing” in der ganz neu sanierten Altgasse. Bei heißem Punsch, Maroni und besinnlicher Atmosphäre bleibt Zeit für Begegnung, Gespräche und ein gemütliches Innehalten in der Vorweihnachtszeit.

Ein besonderes Highlight erwartet die BesucherInnen am Freitag, den 12. Dezember: Ab 20 Uhr zieht der traditionelle, familienfreundliche Perchten-Umzug durch die Altgasse und sorgt für

stimmungsvolle Momente. „Ich freue mich auf viele Begegnungen und eine stimmungsvolle Adventzeit in Hietzing.“, so Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl.

Der Eintritt ist selbstverständlich frei und jeder ist hier herzlich willkommen.