Nur im 23. Bezirk gibt es einen echten WeichnachtsMANN – und der kommt jetzt zu Besuch. Am 15. Dezember macht einer der berühmten Coca-Cola Weihnachtstrucks Halt in der Perfektastraße 100 und verwandelt das Hauptquartier der traditionsreichen Wiener Bäckerei DerMann in ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf.

Ab 16 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, den Weihnachtsmann persönlich zu treffen, Erinnerungsfotos zu machen, im eigenen Schlitten-Motivbereich zu posieren, sich durch die köstliche Teebäckerei zu naschen und vor Ort eine personalisierte Coca-Cola-Dose zu gestalten. Um 17 Uhr rollt der Coca-Cola Truck feierlich ein und sorgt für leuchtende Augen bei kleinen und großen Weihnachtsfans.

„Der Coca-Cola Weihnachtstruck steht symbolisch für die magische Weihnachtszeit und bringt nicht nur Kinderaugen zum Strahlen. Wir freuen uns sehr, diese traditionsreiche Marke und natürlich den Weihnachtsmann, bei uns im Breadquarter zu begrüßen. Weihnachten und DerMann gehören einfach zusammen“, betont Bäckermeister Michael Mann.