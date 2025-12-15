Der diesjährige Wettbewerb stand ganz im Zeichen des Family Concerts „Der Nussknacker“ im Liszt Zentrum Raiding. Die jungen Zeichentalente ließen sich von Tschaikowskys berühmter Suite inspirieren und verwandelten klassische Motive in fantasievolle Miniaturkunstwerke: Vom ikonischen Nussknacker über Maries Traumwelt bis hin zu winterlichen Szenerien, Waldtieren und festlich geschmückten Landschaften war alles dabei.

Die 12 ausgewählten Gewinnerbilder schmücken nun die limitierten Waldquelle-Glasflaschen und bringen eine Prise musikalische Magie auf jeden Esstisch.

Kreativität sichtbar machen

„Mit dieser Aktion möchten wir die Kreativität und Freude unserer jungen Fans sichtbar machen und zeigen, wie sehr Waldquelle mit Familien und der Region verbunden ist.“

…erklärt Vítězslav Staněk, Geschäftsführer von Waldquelle Mineralwasser. Die festlichen Etiketten sollen nicht nur Freude bereiten, sondern auch den starken Bezug zur regionalen Gemeinschaft unterstreichen.

Festliche Übergabe im Liszt Zentrum Raiding

Im Rahmen des Family Concerts wurden die 12 schönsten Zeichnungen feierlich prämiert. Die kleinen Künstler:innen erhielten ihre Etiketten persönlich überreicht und waren anschließend zum Konzertnachmittag geladen. Schauspielerin Katharina Stemberger sowie das Klavierduo Ania und Sophie Druml sorgten für stimmungsvolle Momente und machten den Tag für Groß und Klein zu einem unvergesslichen Erlebnis.