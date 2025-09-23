Der Sommer endet und damit auch der Badespaß im Liesinger Höpflerbad. Doch gleich die gute Nachricht: Schon ab 2027 kann hier 365 Tage lang geplanscht werden.

In ganz seltenen Fällen sind „Bad News“ echt „Good News.“ Zu verdanken ist das dem Bäderbauprogramm 2030 der Stadt Wien. Dieses hat in den vergangenen Jahren bereits einige Verbesserungen für Wiens Badelandschaft gebracht – und in Kraulgeschwindigkeit geht es weiter: Jetzt bekommt Liesing eine neue, klimafreundliche Schwimmhalle, und zwar am Standort des beliebten Höpflerbads. „Baden ist mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung, es ist ein echtes Kulturgut und tief in unserer Wiener DNA verwurzelt. Unsere Bäder tragen zur Lebensqualität Aller bei, umso wichtiger ist es, sie zu erhalten, auszubauen und klimafreundlich zu betreiben.“, sagt Wiens Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky beim gemeinsamen Spatenstich mit dem Liesinger Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

Hauptattraktion der neuen Schwimmhalle wird das 25 x 16 Meter große Schwimmbecken mit Startsockeln für sechs Schwimmbahnen, einem 1-Meter-Sprungbrett und einer 3-Meter-Sprungplattform. Auch geplant sind kommt ein 13 x 9 Meter großes Lehrschwimmbecken und ein 5 x 3 Meter messendes Kinderbecken. Neben der neuen Schwimmhalle werden auch die entsprechenden Nebeneinrichtungen (Umkleiden, Sanitärräume, etc.) sowie ein neuer kombinierter Eingang für Hallen- und Freibad geschaffen. Dazu Gerald Bischof: „Das Höpflerbad ist seit Jahren ein beliebter Treffpunkt für Sport und Erholung im Sommer. Mit der neuen Schwimmhalle entsteht nun ein ganzjähriges Angebot für Wassersport in Liesing. Besonders Schulen und Vereine werden davon profitieren.“