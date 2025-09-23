Am 27. und 28. September finden im Tiergarten Schönbrunn die alljährlichen Artenschutztage statt. Zwei Tage lang bietet der Tiergarten gemeinsam mit 32 Tier-, Natur- und Artenschutzorganisationen die Möglichkeit, Wissenswertes über bedrohte Tierarten und Artenschutzaktivitäten zu lernen.

Mehr denn je sind die Artenschutztage im Tiergarten eine bedeutsame Veranstaltung. Wir erleben den Verlust biologischer Vielfalt in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Doch jede einzelne Person kann zum Schutz von Tierarten und ihren Lebensräumen beitragen. Wie jeder Einzelne von uns seinen Teil für den Erhalt der Vielfalt von Flora und Fauna beitragen kann, erfährt man am 27. und 28. September bei den Artenschutztagen im Tiergarten Schönbrunn.

Auch „alte Bekannte“ sind wieder or Ort – wie etwa die Bio-Imkerei „der Bienenfreund“ inklusive Schaubienenstock. Der Nationalpark Donau-Auen wird erneut mit einem Quiz-Glücksrad und interessanten Einblicken in ein Sumpfschildkröten-Nest vertreten sein. Erstmals dabei ist Global 2000 mit Fühlbox und spannenden Infos zum Projekt BIOM-Garten, bei dem Interessierte im eigenen Garten Reptilien und Amphibien dokumentieren können. „Artenschutz geht uns alle an! Auch die heurigen Artenschutztage geben wieder viele Anregungen, wie jeder Einzelne von uns seinen Beitrag leisten kann. Vom Malen und Basteln bis hin zur Vorstellung der Diensthundestaffel des Österreichischen Zolls ist auch heuer wieder für jeden etwas dabei“, freut sich Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

Die Arbeit der Artenschutzhunde können Besucher als besonderes Highlight am Samstag den 27.9. um 11:30 und 13:30 Uhr bestaunen.

Auf die Plätze, Rätsel-Rallye, los

Wer beim Besuch der verschiedenen Stände durch eigenen Einsatz einen Sammelpass füllt, kann sich beim Rätselrallye-Zelt am Hietzinger Eingang eine kleine Überraschung abholen. „Durch die Mitmach-Aktionen und Informationen bei den Stationen möchten wir vermitteln, dass jede einzelne Person zum Schutz von Tierarten und deren Lebensräumen beitragen kann“, so Mag. Regina Kramer, Kuratorin für Artenschutz und Forschung im Tiergarten. Das ist in Zeiten wie diesen wichtiger denn je.

Laut aktuellem Stand sind über 47.000, und somit mehr als ein Viertel der von der Internationalen Roten Liste erfassten Arten bedroht. So auch die Nördliche Batagur-Flussschildkröte, eine der drei seltensten Schildkrötenarten der Welt. Durch Fischerei sowie den gezielten Fang für den südostasiatischen Schwarzmarkt und durch das Absammeln von Schildkröten-Eiern wurde diese Art beinahe ausgerottet. Unter der Leitung des Tiergarten Schönbrunn werden in Bangladesch Schildkröten nachgezüchtet und wiederangesiedelt. Alle Spenden der Artenschutztage 2025 kommen dem Schutzprojekt des Tiergartens für die Batagur-Flussschildkröte zugute.