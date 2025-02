How I Met Your Uroma: Liebesgeflüster im alten Wien

Zum Valentinstag laden Autor Stefan Franke und Volkssänger Helmuth Martin Wolf zu einer musikalisch-literarischen Reise in das Liebeswerben des alten Wiens ins Café Korb. Mit humorvollen Geschichten und traditionellen Liedern taucht das Publikum in eine Welt voller Romantik, Schürzenjäger und galanter Schwärmereien ein.

In einer Zeit, in der Dating-Apps und schnelle Begegnungen den Alltag bestimmen, lohnt sich ein Blick zurück. Wie flirtete man in Wien vor über hundert Jahren? Wie näherten sich Verliebte einander, als es noch keine Smartphones und Social Media gab? Der literarisch-musikalische Abend „How I Met Your Uroma“ gibt am Valentinstag auf charmante Weise Antworten auf diese Fragen. Stefan Franke und Helmuth Martin Wolf nehmen das Publikum mit auf eine Reise in die Vergangenheit – mit witzigen Anekdoten, romantischen Liebesliedern und spannenden Geschichten über das Turteln von einst.

Flirten im alten Wien: Fenstergespräche und Schürzenjäger

Während heute ein schneller Wisch nach rechts über ein romantisches Schicksal entscheiden kann, war das Liebeswerben im Wien der Vergangenheit ein langwieriger und raffinierter Prozess. Vor allem im 19. Jahrhundert waren Fenstergespräche ein beliebtes Mittel des Kennenlernens. Junge Männer schlenderten gezielt an den Häusern der Angebeteten vorbei und versuchten, durch charmante Worte oder eine Gesang ihr Herz zu gewinnen. Doch nicht alle Annäherungen waren von Erfolg gekrönt. Die Wiener Schürzenjäger galten als berüchtigt für ihr aufdringliches Werben. So finden sich in alten Zeitungen Berichte über Frauen, die sich gegen unerwünschte Avancen zur Wehr setzten – sei es durch ein entschiedenes „Schleich di!“ oder durch Unterstützung der gestrengen Familie.

Liebeswerben und Flirt zwischen Tradition und Rebellion

Der Weg zur Ehe war damals mit vielen gesellschaftlichen Regeln gesäumt. Unverheiratete Damen wurden oft streng bewacht, und das „Gspusi“ fand meist im Verborgenen statt. Tanzabende, Kaffeehausbesuche oder Spaziergänge im Prater boten jedoch geschickte Möglichkeiten, sich näher zu kommen. Besonders die Musik spielte dabei eine zentrale Rolle. Sentimentale Wienerlieder erzählten von Sehnsucht, unerfüllter Liebe und dem süßen Schmerz des Verliebtseins. Genau diesen musikalischen Zeitgeist bringt Helmuth Martin Wolf auf die Bühne, während Stefan Franke aus historischen Briefen, Zeitungsartikeln und literarischen Fundstücken liest. So entsteht ein lebendiges Bild davon, wie die Liebe früher erkämpft, erlitten und gefeiert wurde.

Unterhaltsamer Valentinsabend voller Nostalgie und Charme

Die Veranstaltung verspricht einen unterhaltsamen und stimmungsvollen Abend. Die Formen des Flirtens haben sich zwar geändert – die Emotionen jedoch sind dieselben geblieben. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Ob frisch verliebt oder einfach nur neugierig auf die Romantik vergangener Zeiten – „How I Met Your Uroma“ ist eine Einladung, die Liebe mit Wiener Schmäh, Musik und Geschichte zu feiern.