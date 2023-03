Humorvolle Gedichte im Genuss-Spiegel

Die preisgekrönten Wiener Lyriker und Vortragskünstler Wolfgang ­Glechner und Bernd Watzka ­lassen in ihrem humorvollen neuen Leseprogramm vor allem Tiere sprechen. Live zu erleben ist das Duo am Donnerstag, 9. März (19 Uhr), im beliebten Atzgersdorfer Kulturlokal ­Genuss-Spiegel (Levasseurgasse 19). Dauer der performativen Lesung: rund eine Stunde.

Köstliche Unterhaltung

Besucher finden in den „­tierischen Äußerungen“ der beiden Autoren nicht nur köst­liche ­Unterhaltung, sondern könnten eventuell auch sich selbst wieder­erkennen. Auch die menschlichen „Mitsäugetiere“ werden in den tragikomischen bis schrägen Gedichten gehörig aufs Korn genommen. Generell sind die Gedichte thematisch breit gestreut – was aber alle vereint ist ihre „physio­zentrische Ausrichtung“: Die Welt wird aus der Sicht und (philosophischen) Perspektive von Tieren dar­gestellt. Niemals steht der Mensch in den Gedichten im Mittelpunkt. Weitere Infos und künftige Veranstaltungen: www.genuss-spiegel.at