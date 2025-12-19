Kurz vor Jahresende geht es Schlag auf Schlag mit der Fertigstellung weiterer Radwegeprojekte in der Stadt. Jetzt wurde auch die neue Fahrradstraße in der Auhofstraße im 13. Bezirk eröffnet. “Wir binden Hietzing nun besser an das Hauptradverkehrsnetz an und steigern gleichzeitig die Attraktivität für das Radeln im Bezirk selbst. Wir bieten eine Ergänzung zum Wientalradweg und bieten zu diesem eine Alternative im Hochwasserfall“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Hietzings Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl zeigt sich ebenfalls sehr zufrieden: „Schon bislang ist die Auhofstraße nicht nur wegen ihres schattenspendenden Allee-Charakters eine beliebte Route. Als Fahrradstraße wird sie nun noch komfortabler und sicherer. Für die Radler aus Hacking, Ober und Unter St. Veit sowie Alt Hietzing eine deutliche Verbesserung. Ein großes Plus ist zudem, dass zwei Schulen direkt an der Fahrradstraße liegen und damit sicherer erreicht werden können.“

Bezirksvize Marcel Höckner: „Mit der Fahrradstraße schaffen wir eine sichere und zeitgemäße Lösung für‘s Radeln im Herzen von Hietzing, von der Verbindungsbahn bis nach Alt-Hietzing. Mein Ziel ist es einerseits den Anteil an Radfahrer im Bezirk zu steigern und andererseits gibt es auch den Eltern und vor allem den Schulkindern die Möglichkeit, ihre Schulen entlang der neuen Fahrradstraße sicher zu erreichen.“

Auch Bezirksvize Thomas Gerstbach, NEOS-Bezirksrätin Katharina Kainz, NEOS Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner und Fahrrradbeauftragter Martin Blum ließen sich die offizielle Eröffnung der neuen Radstraße nicht entgehen.

Mehr Sicherheit für alle

Auf der neuen Fahrradstraße haben Fahrräder und Längsverkehr Vorrang– ausgenommen ist die Kreuzung mit der St.-Veit-Gasse. KFZ können die Straße weiterhin zum Zu- und Abfahren nützen. Um den Verkehr zu beruhigen, wurde die Einbahn für KFZ zwischen Steckhovengasse und Fleschgasse gedreht. Im Abschnitt zwischen der St.-Veit-Gasse und der Feldmühlgasse bleibt der Kfz-Verkehr in beide Richtungen bestehen. Radfahrer können die Auhofstraße durchgängig in beiden Richtungen befahren, auch nebeneinander.

Große Fahrrad-Symbole auf der Fahrbahn machen auf die Fahrradstraße aufmerksam. Außerdem wurden bauliche Maßnahmen gesetzt, die für mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilner sorgen. So wurden Kreuzungsplateaus angehoben und Gehsteigvorziehungen für bessere Sichtbeziehungen und mehr Platz für Fußgänger gebaut.