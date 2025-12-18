Für viele Betroffene sind die Feiertage keine Zeit der Geborgenheit in geschütztem familiären Umfeld, sondern werden in Frauenhäusern verbracht. Umso wichtiger ist es, dass sie spüren: Sie sind nicht allein. Geld- und Sachspenden machen es möglich, trotz schwieriger Umstände ein wenig Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen.

Gutscheine schenken Selbstbestimmung

Neben Geldspenden sind Gutscheine eine besonders wertvolle Form der Unterstützung. Sie geben den Frauen die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was sie und ihre Kinder wirklich benötigen – und schenken damit ein Stück Normalität und Eigenständigkeit zurück. Ob Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel oder ein Kinobesuch: Kleine Wünsche können große Kraft für einen Neuanfang geben.

Wichtig zu wissen: Die Wunschzettel-Aktion endet nicht mit den Feiertagen. Die Listen sind das ganze Jahr über online, denn der Bedarf an Unterstützung bleibt bestehen. Jede Spende zählt – zu Weihnachten und darüber hinaus.

Benötigt werden unter anderem Gutscheine für:

Lebensmittel (z.B. Spar, Billa, Hofer, Penny)

Haushalts- und Hygieneartikel (Bipa, dm)

Bekleidung und Schuhe (C&A, Kik, Takko, H&M, Deichmann u. a.)

Einrichtungs- und Möbelhäuser (XXXLutz, Mömax, kika, JYSK)

Bücher, Spiel- und Schulsachen (Thalia, Pagro)

Kino- oder Friseurbesuche

Alle Infos zur Aktion finden Sie auf der AÖF-Website!